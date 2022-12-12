Дом с жильцами захвати - и руби себе рубли!

Фото: Артем КИЛЬКИН

Хотя лихие 90-е и остались уже далеко позади, но случаи рейдерского захвата различных фирм и предприятий, присущие тем временам, регулярно случаются и в наши дни. Например, с этим явлением периодически сталкиваются управляющие организации в сфере жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ). Об этом и пойдет сегодня речь в нашей статье.

КАК УКРАСТЬ МИЛЛИОН?

Наши читатели наверняка смотрели комедийный фильм под таким названием. Его главный герой, талантливый художник Шарль Боннэ, промышлял тем, что писал великолепные подделки всемирно известных картин и продавал их ценителям искусства под видом оригиналов. «Герои нашего времени» легко могли бы дать этому фальсификатору сто очков форы и при этом запросто оставить его в дураках, как он когда-то своих доверчивых клиентов. Впрочем, обо всем по порядку.

Представьте себе такую ситуацию: вы живете в своей квартире в большом доме, при этом каждый месяц исправно платите за коммунальные услуги. В один прекрасный день находите в своем почтовом ящике листовку с приглашением познакомиться с новой управляющей компанией, которая имеет планы обслуживать ваш дом и рекламирует передовые формы работы. Почему бы и не сходить, а вдруг скажут что-то важное и интересное? Приходите. На встрече вас прежде всего информируют о том, что это ни в коем случае не общее собрание собственников жилья, а всего лишь простое знакомство с компанией, желающей управлять вашим домом. Во время мероприятия его организатор, рисуя радужные перспективы, которые всенепременно наступят с приходом новых управдомов, по ходу увлекательно рассказывает о богатом опыте своей работы, высоких достижениях в профессиональной сфере, ненавязчиво упоминая при этом обширные знакомства с разными влиятельными людьми из властных кругов самого высокого уровня. И действительно: если заглянуть в Интернет, то можно легко убедиться, что его просторы и впрямь изобилуют фотографиями новоявленного оратора, демонстрируя деятельное участие сего талантливого управленца в различных статусных событиях, где он запечатлен рядом с известными людьми. Само собой напрашивается логичный вывод: солидный человек, с репутацией, а не какой-нибудь очередной прохиндей. Таким образом, создавая доброжелательную атмосферу доверия, проходит психологическая подготовка к дальнейшим действиям.

Затем наступает следующий этап: спустя несколько дней после «ознакомительной встречи» в вашем доме появляются неизвестные граждане, которые представляются социальными работниками. Они сообщают вам, что проводят социологический опрос о деятельности нынешней управляющей компании, на ваших глазах и с ваших слов заполняют анкету (или делают вид, что заполняют), вносят в нее ваши персональные данные, после чего предлагают в ней расписаться, что вы и делаете, не чувствуя никакого подвоха. На самом же деле социологические опросы проводят сейчас либо по телефону, либо на улице, причем совершенно анонимно, не выведывая личной информации и уж тем более без просьбы поставить подпись под ответами на вопросы. Затем в Московскую жилищную инспекцию поступает пакет документов для включения вашего дома в лицензию на управление новой управляющей компанией - той самой, с которой вы совсем недавно познакомились. При этом в пакете содержится полный набор документов о якобы проведенном собрании собственников жилья - «решения» собственников, которые «выбрали» эту компанию для управления их домом, подписанные собственноручно (да-да, те самые анкеты «социологического опроса») и итоговый протокол. Выходит так, что, выдавая «ознакомительные встречи» за полномочные общие собрания собственников жилья и маскируя их решения о смене управляющей компании социальными опросами, новоявленная управляющая компания путем фальсификаций пытается заполучить дома в свое управление, а коммунальные платежи квартирантов - в свои доходы. И здесь речь идет уже не о каком-то миллионе, а о десятках, а может быть, и сотнях миллионах! С такими «наследниками» папаша Боннэ уж точно может с легким сердцем уходить на покой и мирно отдыхать от трудов праведных!

Думаете, это всего лишь предположение, гипотеза, фантазия журналиста? Вовсе нет. Все, довольно похожее на вышеописанное, недавно испытали на себе в реальной жизни жильцы многоквартирных домов в городе Москве по адресам: ул. Короленко, д. 1, корп. 3 и корп. 8; ул. Главмосстроя, д. 5; 3-й Нижнелихоборский проезд, д. 16 корп. 1; ул. Чистова д. 16, корп. 2, корп. 4, корп. 6. И это далеко не полный список адресов.

ОТ ОКРАИН ДО САМОЙ МОСКВЫ

Теперь настало время представить уважаемой публике нашего героя. Знакомьтесь: Дмитрий Викторович Логинов.

Дмитрий Викторович Логинов. Фото: Игорь АШУРБЕЙЛИ

Не будем утомлять читателей многочисленными подробностями его бурной биографии. Кому интересно, посмотрите в Интернете: информации там хоть отбавляй. Говоря словами классиков, «за свою жизнь он переменил много занятий. Живость характера, мешавшая ему посвятить себя какому-нибудь одному делу, постоянно кидала его в разные концы страны». Родившись в 1992 году в Ставрополе, отучившись и начав делать первые шаги во взрослой жизни в Перми, он в какой-то момент радикально расширил горизонты своей кипучей деятельности и двинулся в Москву. Но не сразу. Как азартный игрок компьютерного квеста, он с завидным упорством постепенно продвигался от простого уровня к более сложному. Для начала он учредил управляющую компанию «Домовой совет». Получив необходимую лицензию, начал активное продвижение на рыке услуг по управлению жильем и выполнению работ в сфере ЖКХ. Сперва он попробовал свои силы в той же самой Перми, а чуть позже - в Нижем Новгороде. Дело спорилось - новоявленный домуправ исправно получал все новые и новые объекты. Вскоре дошло дело и до Первопрестольной. Здесь тоже была создана компания со схожим названием - ООО «Домовой Совет Москвы», которая, кстати, помимо своего основного вида деятельности - управления недвижимым имуществом - имеет еще аж целых 25 (!) дополнительных! Вот где реально проявляется «живость характера» - небось, сам Остап Бендер, знавший «четыреста сравнительно честных способов отъема денег», обзавидовался бы!

Но и собственники квартир не такие уж наивные люди и «терпилы безответные», как, возможно, привык думать о них пермский домоправитель. Они реально возмущены сомнительными действиями подозрительных активистов-соцработников и полны решимости до конца отстаивать свои права. Уже готовятся, и в самое ближайшее время будут направлены соответствующие заявления в Жилищную инспекцию и правоохранительные органы Москвы. В свою очередь и добросовестные управляющие компании тоже не сидят сложа руки и предпринимают активные действия для решения проблемы в правовом поле.

ЧТО ДЕЛАТЬ?

Извечный русский вопрос. Совершенно очевидно, что подобные действия с управлением многоквартирных домов на рынке ЖКХ могут привести к росту социальной напряженности. Уже на первых этапах можно говорить о признаках нарушения действующего законодательства, а работа данной компании в случае включения домов в свою лицензию будет, скорее всего, иметь такой же сомнительный характер, что, в свою очередь, может автоматически повлечь за собой ненадлежащее оказание услуг и возможное хищение денежных средств. Отсюда справедливо возникает следующий вопрос: почему же при подаче документов в лицензирующий орган подобного рода компаниями Жилищная инспекция не проводит тщательную проверку на предмет их достоверности? В чем причина: пробел в законодательстве или недобросовестность чиновников? Совершенно очевидно, что эта давно назревшая проблема требует незамедлительного решения. Очень надеемся на то, что наша публикация привлечёт внимание властей к действиям мошенников от жилкомхоза и они предпримут необходимые действия для решения этой проблемы.