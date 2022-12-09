«Перед тем, как загорелось, сигнализацию отключили»: Раскрыты подробности гигантского пожара в «Мега-Химки»

Пожарные на месте возгорания здания гипермаркета OBI в Химках. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сайту KP.RU стали известны новые подробности пожара в торговом центре «Мега-Химки». Напомним, около 6 утра загорелась крыша строительного гипермаркета OBI. Пожарным удалось локализовать возгорание на площади 7 тысяч квадратных метров. По официальным данным, погиб один человек.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Ранее стало известно, что одна из приоритетных версий - нарушение техники безопасности при сварочных работах.

- По сложившейся практике все крупные ремонтные работы в гипермаркете проводились в ночное время, когда нет посетителей, — рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах. - Поэтому в одном из помещений на верхнем ярусе здания действительно работала бригада сварщиков. Эти люди уже допрошены. С их слов, в какой-то момент после падения искр из сварочного аппарата начала дымиться лежавшая на полу паллета (деревянный поддон, на который грузят товар, — Авт.). Пока рабочие суетились, ища, чем ее можно затушить, огонь быстро перекинулся на другие стройматериалы и охватил буквально всю крышу.

По словам нашего собеседника, по какой-то нелепой случайности в эту же ночь другая бригада занималась в OBI… ремонтом пожарной сигнализации.

- Специалисты отключили датчики и слили воду. Поэтому в момент пожара система фактически не сработала, — резюмирует источник KP.RU.

Также стало известно, ставший жертвой пожара охранник гипермаркета погиб не в здании, а на парковке.

- Когда внутри начали взрываться емкости с лаками и красками, обломки обшивки полетели на парковку перед зданием. Мужчина в этот момент находился там и получил тяжелую травму головы, — уточнил собеседник.

ОФИЦИАЛЬНО

- Следователи работают на месте, проводится комплекс следственных действий. Устанавливаются причины произошедшего, — сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий. - С целью определения степени поражения объекта огнём и границ осмотра криминалистами применен квадрокоптер. На месте работает штаб из сотрудников Следственного комитета, МВД и МЧС.