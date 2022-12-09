Штрафы и сроки на исправление: В сгоревшей части «Мега-Химки» сотрудники МЧС уже находили нарушения

Последняя официальная проверка сгоревшего магазина проходила в 2018 году. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

По словам очевидцев, крышу сгоревшего строительного гипермаркета OBI в Химках огонь охватил буквально за считанные минуты. А по площади это как несколько футбольных полей. Многих удивляет, почему пожар распространялся так быстро.

Давно ли гипермаркет проверяли сотрудники МЧС? Почему так провалилась установленная в гипермаркете система пожаротушения?

- Система проверок устроена следующим образом, — объясняет KP.RU президент Российского Совета Торговых Центров Дмитрий Москаленко. - У каждого здания, где находятся производства или склады, есть определенная категорийность по пожарной безопасности.

Всего таких категорий пять. К слову, если здание только введено в эксплуатацию, от проверок оно освобождено на три года - ведь перед запуском контрольные органы его уже проверяли.

- Категория зависит от типа строения, от стройматериалов, из которых оно сделано, продвинутости инженерных систем - сигнализации, тушения и прочее, — продолжает Москаленко. - Ну и, конечно, от того, что внутри хранится. Чем проще категория, тем срок между плановыми проверками ниже. Но тут понятно, что магазин OBI из другой категории, потому что там всегда хранятся горючие материалы, лаки, краски, деревянные изделия.

Тем не менее, как удалось выяснить журналистам, последняя официальная проверка сгоревшего магазина проходила в 2018 году. Тогда спецы нашли в ангаре на 17 тысяч квадратных метров больше десятка различных нарушений. Компанию оштрафовали. Дали год на устранение нарушений. В 2019-м представители МЧС вернулись. Проверили. Все было в порядке. С тех пор, как говорят, OBI в «Мега-Химках» не беспокоили.

Как ранее рассказал источник KP.RU в правоохранительных органах, в ту ночь на верхнем уровне магазина под крышей работала бригада сварщиков.

- Со слов этих людей, в какой-то момент после падения искр из сварочного аппарата начала дымиться лежавшая на полу паллета (деревянный поддон, на который грузят товар, - Авт.). Пока рабочие суетились, пытаясь найти, чем ее можно затушить, огонь быстро перекинулся на другие стройматериалы и охватил буквально всю крышу.

По словам нашего собеседника, по какой-то нелепой случайности в эту же ночь другая бригада занималась в OBI… ремонтом пожарной сигнализации.

- Специалисты отключили датчики и слили воду. Поэтому в момент пожара система фактически не сработала, — резюмирует источник KP.RU.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

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