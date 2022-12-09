Опера и световые шоу: в парке «Остров Мечты» 9 декабря открылся концертный зал «Москва»

Концертный зал «Москва» открылся в парке развлечений «Остров Мечты». Фото: Михаил ФРОЛОВ

Современный концертный зал «Москва» открылся 9 декабря в парке развлечений «Остров Мечты». Он рассчитан на 4200 мест. Зал изначально проектировался в составе парка, но из-за высокотехнологичных конструкций, коронавируса и других нюансов дата открытия сместилась. Теперь же ценители музыки, театрального искусства, выставок смогут приезжать сюда, чтобы насладиться приятной атмосферой и качественным звуком.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Сейчас в Москве не так много концертных площадок такого размера и имеющие хорошую акустику. Сейчас ведутся переговоры с артистами на сольные концерты, с иностранными звездами проблемы начались намного раньше - мы знаем, что они пока не едут в Россию. Мы рассчитываем, что у нас будет много концертов, тем более, что арендная ставка у нас ниже, чем в Кремле. К тому же с открытием концертного зала посещаемость «Острова Мечты» возрастет на 35-40%, — рассказал Николай Ивин, генеральный директор концертного зала «Москва».

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Концертный зал расположен в городском променаде «Острова Мечты» под гигантским куполом. Он построен в виде амфитеатра, внутри самое современное акустическое и световое оборудование, позволяющее проводить большие оперные вечера и мультимедийные шоу. У зала четыре типа конфигурации и в зависимости от формата мероприятия может менять вместимость зрителей. Можно убрать первые 16 рядов для создания большого зала с танцевальным партером на 4200 мест, а также организовывать уютное пространство на 2500 гостей.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Все используемое оборудование иностранное, но монтировали его российские специалисты. Проблем с его обслуживанием не будет, — рассказал Николай Ивин.

Создатели концертного зала сказали, что название «Москва» не имеет никаких ограничений по концертам, артистам и шоу, которые в нем могут проводиться.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Это будут не только детские шоу. Мы выбрали темное оформление для зала, нам кажется, что это стильно. Холл оформили в красно-черных цветах, — рассказал Николай Ивин, генеральный директор концертного зала «Москва».

Генеральный директор концертного зала «Москва» Николай Ивин. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Для открытия концертного зала за 1,5 месяца придумали шоу «Москва. Лучший город Земли». Это постановка, в которой герои рассказали о столице, о своей жизни. Это и студенты, и рабочие, и люди преклонного возраста. Не обошлось и без звезд шоу-бизнеса - выступили Полина Гагарина, Николай Басков, Лев Лещенко, Стас Пьеха, шоу балет Todes и другие артисты.

- Повтора этого концерта не будет, — уточнили организаторы.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Возле концертного зала есть два кафе и буфеты, где можно купить сладости (чизкейк, эклер, пастилу) от 100 до 300 рублей, а также кофе от 180 до 300 рублей, чай от 120 рублей.

Где: проспект Андропова 1, городской променад «Острова Мечты», площадь Москва. Ст. метро «Технопарк» (временно закрыта, поэтому добираться лучше от ст. метро «Автозаводская» с пересадкой на автобус КМ).

Когда: расписание мероприятий доступно на сайте концертного зала.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Конкретно

Декабрьские мероприятия концертного зала «Москва»:

- 17 декабря, 18.00 – гала-концерт к столетию образования СССР «Мой адрес – Советский Союз». Выступят артисты Юрий Назаров, Александр Пятков, Лариса Гордьера, Анна Жебровская, группа «Уч Кудук», Большой детский Хор им. В.С. Попова и другие. Перед концертом будет организован показ работ народных умельцев, дизайнеров, проведут мастер-классы для детей и взрослых. Стоимость: от 900 до 6000 рублей;

- 18 декабря, 15.00, 19.00 – молодежный фестиваль «Петя и фолк». Молодые люди Петя и Вероника приезжают на праздник в честь ночи Ивана Купала и попадают в подземный мир, где их ждет волшебный лес и волчья стая. Стоимость: от 500 до 1000 рублей;

- с 24 по 30 декабря 12.00, 15.00, 18.00, а также со 2 по 7 января 12.00, 15.00, 18.00 - музыкальное новогоднее шоу «Школа снеговиков». Постановку про удивительных героев деревни Дедморозовка придумали детский писатель Андрей Усачев и композитор Максим Дунаевский. Стоимость: от 1200 до 12 500 рублей.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

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