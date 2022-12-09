«Уникальная экспозиция». В подмосковном музее «Новый Иерусалим» открылась выставка фламандской живописи

Фото пресс-службы министерства культуры и туризма Московской области

Подмосковный музей «Новый Иерусалим» в Истре подготовил традиционный для себя ежегодный хит - выставку, которая в ближайшие месяцы наверняка привлечет десятки тысяч зрителей. Сегодня здесь начала работу выставка «Под знаком Рубенса. Фламандская живопись XVII века из музеев и частных собраний России».

- Выставка однозначно заслуживает внимания. Это уникальная и интересная экспозиция. Убедилась в этом лично, - рассказала вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина. - На ней представлено 67 знаковых произведений известных мастеров эпохи расцвета фламандского искусства. Уверена, выставка понравится каждому.

Экспозиция наверняка будет интересна и ценителям фламандского искусства, и тем, кто продолжает самообразовываться. В «Новом Иерусалиме» представлен весь цвет этого направления - и работы самого Питера Пауля Рубенса, и других представителей изобразительного искусства XVII века. Среди них Антонис Ван Дейк, Якоб Йордана, Франс Снейдерс и многие другие.

- Выставки с широчайшей географией представляемых коллекций стали для «Нового Иерусалима» не просто доброй традицией, а вектором программной работы, - отмечает министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов. - Музей поддерживает статус крупнейшей региональной культурной площадки, знакомя жителей Подмосковья и столицы с произведениями великих художников. Часто такие проекты становятся событием федерального значения. Уверен, что нынешняя выставка будет интересна самому широкому кругу зрителей.

КОНКРЕТНО

Музей «Новый Иерусалим» находится по адресу: город Истра, ул. Ново-Иерусалимская набережная, д. 1.

Сайт: https://njerusalem.ru

Телефон для справок: +7 (498) 314-02-36.

Стоимость билета на выставку «Под знаком Рубенса. Фламандская живопись XVII века из музеев и частных собраний России» - от 200 рублей в будние дни, от 250 - в выходные.