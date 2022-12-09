Шоу от звезд фигурного катания: Этой зимой в Подмосковье пройдут 29 ледовых спектаклей, которые можно будет посетить бесплатно

Фото пресс-службы правительства МО

Этой зимой лучшие ледовые шоу России проведут турне по городам Московской области. Они будут идти на открытых площадках, а это значит, что посмотреть спектакли от мировых звезд фигурного катания совершенно бесплатно смогут все желающие.

- В декабре и январе на разных катках по всему Подмосковью, в том числе на отдаленных территориях, пройдут показы ледовых спектаклей, - рассказал министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов. - Три разных красочных спектакля ждут жителей наших городов - это «Царевна-лягушка» в постановке Татьяны Навки, «Сказки Евгения Плющенко» и «Ледниковый период» Ильи Авербуха. Это синергия настоящего мастерства всеми любимых звезд фигурного катания, роскошных костюмов и красивой музыки, созданной специально для спектаклей.

Зрители смогут увидеть на льду двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, олимпийскую чемпионку Елену Ильиных, чемпионку Европы Алену Костороную и многих других.

Итак, нас ждут 29 бесплатных представлений в 25 городских округах. Ближайшее шоу состоится уже в субботу, 10 декабря, в парке с новогодним названием «Елочки» городского округа Домодедово.

«Концертные программы проходят в рамках проекта «Зима в Подмосковье». Выступления звезд российского фигурного катания организованы совместно с Первым каналом», - сообщили в региональном Министерстве культуры и туризма.

«Ледниковый период»:

10 декабря, суббота: 17:00 - Домодедово, парк «Ёлочки», 20:00 - Люберцы, Наташинский парк.

11 декабря, воскресенье: 17:00 - Одинцовский округ, парк Малевича, 20:00 - Химки, каток «На Театральном».

18 декабря, воскресенье: 19:00 - Ленинский округ, ЖК «Пригород Лесное».

1 января, воскресенье: 19:00 - Красногорск, стадион «Зоркий».

6 января, пятница: 19:00 - Богородский округ, Центральный парк Ногинска, 21:00 - Павловский Посад, стадион «Заречье».

8 января, воскресенье: 16:00 - Коломна, стадион «Авангард», 18:30 - Зарайск, Центральный парк культуры и отдыха, 21:00 - Кашира, стадион «Энергетик».

«Царевна-лягушка»

17 декабря, суббота: 17:00 - Мытищи, каток на площади ДК «Яуза».

18 декабря, воскресенье: 17:00 - Орехово-Зуево, спортивный парк «Атлант», 20:00 - Пушкино, Центральный парк.

1 января, воскресенье: 19:00 - Химки, каток «На Театральном».

2 января, понедельник: 17:00 - Сергиев Посад, парк «Скитские пруды», 20:00 - Черноголовка, хоккейный комплекс.

3 января, вторник: 17:00 - Щелково, спортивный комплекс «Подмосковье», 20:00 - Королев, стадион «Вымпел».

4 января, среда: 16:00 - Клин, парк «Сестрорецкий», 20:00 - Наро-Фоминск, хоккейная площадка.

5 января, четверг: 17:00 - Подольск, парк им. В. Талалихина, 20:00 - Котельники, стадион «Русские газоны».

6 января, пятница: 18.00 - Одинцовский округ, Соборная площадь главного храма Вооружённых Сил России.

7 января, суббота: 17:00 - Одинцовский округ, парк Малевича, 20:00 - Красногорск, Павшинская пойма.

8 января, воскресенье: 17:00 - Можайск, дворец спорта «Багратион».

«Сказки Евгения Плющенко»

17 декабря, суббота: 17:00 - Воскресенск, ледовый дворец «Химик».

18 декабря, воскресенье: 17:00 - Истра, спортивный комплекс «Арена-Истра».