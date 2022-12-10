«Крылатые разведчики» спасают жизни наших ребят»: Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв посетил производство боевых беспилотников в Жуковском

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в «Центре Комплексных Беспилотных Решений» Фото: АНТОН ЧЕРНОВ/Пресс-служба губернатора Московской области

Еще несколько лет назад квадрокоптеры воспринимались исключительно как «игрушки» фотографов и любителей красивой панорамной видеосъемки. А теперь выяснилось, что для военного дела самая незаменимая вещь. Расходный материал, который спасает жизни - там, где раньше приходилось рисковать реальными разведчиками, теперь информацию может добыть беспилотник, дрон.

В Московской области сейчас действует уже 10 предприятий, выпускающих боевые дроны для нужд армии. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв посетил одно из них - «Центр Комплексных Беспилотных Решений» в городе Жуковский. Здесь, кстати, два в одном - не только выпускают БПЛА (беспилотные летательные аппараты), но и проводят обучение для их операторов.

- Такие «крылатые разведчики» реально спасают жизни наших ребят, - рассказал Андрей Воробьёв. - Когда мы общались с бойцами спецназа 45-й бригады, они рассказали, что именно беспилотники сейчас очень востребованы на передовой. Поэтому очень важно, чтобы у нас на вооружении было как можно больше подобных аппаратов. Это и контроль обстановки, и разведка, и боевое средство. В Подмосковье дроны производят 10 предприятий.

Интересно, что изначально «Центр Комплексных Беспилотных Решений» - это стартап, который на собственные деньги запустили выпускники МФТИ. Это было в январе текущего года, еще до начала специальной военной операции. А сейчас компания производит наземные станции управления, 4 типа дронов и дополнительное оборудование к ним.

Гендиректор компании Дмитрий Кузякин отметил, что на операторов дронов могут учиться бойцы, которые получили ранения, не позволяющие им полноценно вернуться в пехоту или другие подразделения. А здесь их боевой опыт может получать новое применение.