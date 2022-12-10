Подмосковные врачи месяц отработали в ЛНР и осмотрели 3 тысячи детей

Московская область на протяжении долгого времени сотрудничает с ЛДНР. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Московской области

Несколько бригад узких специалистов из Московской области посетили Луганскую Народную Республику и проводили осмотры детей, помогая коллегам из местных больниц. В общей сложности в рамках такой поддержки присоединенных к России территорий ЛНР посетили уже двадцать подмосковных медиков.

- Мы сформировали бригады из наших врачей разного профиля и укомплектовали необходимым медицинским оборудованием и расходными материалами, - сообщила Первый заместитель Председателя Правительства Московской области Светлана Стригункова. - В состав группы вошли педиатры, хирурги, офтальмологи, неврологи, травматологи-ортопеды и другие узкопрофильные специалисты. За месяц работы наши врачи осмотрели около 3 тысячи детей.

В составе таких бригад в ЛНР выезжали ведущие специалисты Московского областного центра охрана материнства и детства, а также Химкинской, Люберецкой, Орехово-Зуевской, Одинцовской и Красногорской больниц.

Напомним, что Московская область на протяжении долгого времени сотрудничает с ЛДНР, оказывая республикам Донбасса поддержку по самым разным направлениям. В последние месяцы такая же работа проводится и с другими присоединенными территориями. Помимо сбора гуманитарной помощи это и поддержка специалистами, и размещение эвакуированных с новых территорий людей. Кроме того, именно по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьёва запущена программа размещения детей-сирот из Донбасса в многодетных семьях Подмосковья - с последующим усыновлением.