В Подмосковье больничные теперь можно закрывать через телемедицинские консультации

Назначить телемедицинскую консультацию для закрытия больничного листа можно заранее. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Московской области

Московская область запустила еще одну «фишку» для удобства жителей. Теперь пациенты, которые в легкой форме переболели гриппом, ОРВИ или COVID-19, могут закрыть свой больничный без посещения больницы, дистанционно. Для этого можно записаться на телемедицинскую консультацию. То есть, общение с врачом будет проходить не очно, а с помощью видеосвязи.

- В регионе наблюдается подъем заболеваемости, в связи с чем выросла нагрузка и на первичное звено, - отмечает Первый заместитель Председателя Правительства Московской области Светлана Стригункова. - Для удобства жителей больничный лист теперь можно закрыть дистанционно, без посещения поликлиники через телемедицинскую консультацию. Удобно, что закрытый лист нетрудоспособности появится на региональном портале госуслуг. Если врач видит, что пациент еще не выздоровел, то он назначит очный прием для продления больничного.

Закрытый лист нетрудоспособности появится на региональном портале госуслуг. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Московской области

Что нужно знать об услуге:

1. Воспользоваться ею могут жители Подмосковья, которые официально приписаны к любой поликлинике, подведомственной Министерству здравоохранения Московской области.

2. Запись осуществляется либо через портал госуслуг Московской области (uslugi.mosreg.ru), либо через короткий номер 122.

3. Кроме того, назначить телемедицинскую консультацию для закрытия больничного листа можно заранее, в день первого посещения врача - когда этот больничный лист и был открыт.