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Общество10 декабря 2022 10:20

Вспылил и кинулся драться: нетерпеливый пассажир так хотел в Махачкалу, что дорогу к самолету пытался проложить кулаками

Нетерпеливый пассажир накинулся с кулаками на сотрудника авиакомпании «Победа» в Шереметьево
Авторы (2):
Александра БУДАЕВА
Александра БУДАЕВА
Алиса ТИТКО
Алиса ТИТКО
Свой рейс дебошир пропустил

Свой рейс дебошир пропустил

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Морозное декабрьское утро. Стойки регистрации в аэропорте Шереметьево уже принарядились к Новому году. Народу пока немного, регистрация на рейс пока не объявлена. Но кое-кому уже не терпится попасть в самолет.

Конфликт пассажира с сотрудником компании «Победа» недавно начали обсуждать пользователи социальных сетей. А все из-за молодого мужчины в камуфляже, который вдруг начинает махать кулаками, набрасывается на оппонента и укладывает его на обе лопатки прямо на багажную ленту.

О причинах конфликта корреспонденту kp.ru рассказали в пресс-службе авиакомпании «Победа»:

- Пассажир пришел к стойке за несколько минут до начала регистрации на рейс в Махачкалу. Ему объяснили, что зарегистрировать его заранее не могут, и попросили прийти попозже. Он вспылил, начал кричать, затем набросился на представителя нашей компании.

Был ли любитель камуфляжа трезв, пока не ясно. Но свой рейс он пропустил: кулачные бои не остались без внимания, и дебоширу пришлось объясняться с полицией. Возбудили ли на него дело или люди в погонах ограничились составлением протокола, на данный момент не известно.

В авиакомпании «Победа» также пока не смогли ответить, будут ли вносить «бойца» в черный список с дальнейшим запретом покупать билеты.

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