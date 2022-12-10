Ледяной дождь, метель и сильное ненастье: Гидрометцентр выпустил штормовое предупреждение в Москве

Столицу накроют ледяные дожди, мокрый снег и снег дождём Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

Погода в Москве меняется на глазах. В субботу, 10 декабря, столицу и многие районы Подмосковья накрыл сильный туман, о котором предупреждали синоптики Гидрометцентра России. На юге Московской области оттепель - выше ноля температура поднялась в Коломне и Кашире. В мегаполисе и других районах -1…-2.

Снег и мокрый снег будет сыпать вечером в субботу и в ночь не воскресенье, считают метеорологи центра «Фобос». Температура круглые сутки около ноля градусов, от -4 до +1.

Пик ненастья придётся на понедельник, 12 декабря, когда до Московской области доберутся активные атмосферные фронты южного циклона, который движется с Балкан. Столицу накроют ледяные дожди, мокрый снег и снег дождём, возможен и самый обычный дождь (хотя для середины декабря он тоже в общем-то аномальное явление). Потеплеет до +5 градусов, а такая температура на 6 - 7 градусов выше климатической нормы.

Гидрометцентр России выпустил штормовое предупреждение: «Под влиянием тёплого атмосферного фронта циклона, который переместится с юга Европы, в северной половине Центрального федерального округа (Тверская, Ярославская, Костромская, Ивановская, Владимирская, Московская области) ожидаются сильный снег, мокрый снег, налипание мокрого снега на проводах и деревьях, гололёд, ледяной дождь, метель. На дорогах гололедица и снежные заносы порывы ветра 12 - 17 м/сек.

В Московской области наиболее интенсивные осадки (снег, мокрый снег, ледяной дождь) ожидаются ночью 12 декабря. Днём 12 декабря будет преобладать дождь».

Во вторник, 13 декабря, тоже оттепель, -2…+3 градуса, и по-прежнему возможны все виды осадков, хоть и с меньшей интенсивностью - мокрый снег, снег с дождем, дождь и снег. К вечеру температура опустится ниже ноля, лужи и снежная каша замёрзнут и превратятся в скользкую ледяную корку.

В общей сложности за пять суток - с пятницы, 9 декабря, до вторника, 13 декабря - Москве достанется от 80% до 100% всей месячной нормы осадков.