Знаменитое полотно с медведем Василия Перова выставили на интернет-торги

Василий Паленов. «Охота на медведя зимой» (1879). Фото: аукцион АRTinvestment.RU

Тот случай, когда можно сказать: Sotheby's от зависти крякнет. 12 декабря в Москве пройдет супер аукцион, состоящий сплошь из редкостей и шедевров классического искусства.

Вы думали, что всего Ивана Ивановича Шишкина раскупили новые русские? Так нет же - к аукциону откопали полотно "На окраине леса" (1871) с резервной ценой 40 миллионов рублей.

Иван Шишкин "На окраине леса". Фото: аукцион АRTinvestment.RU

Архип Куинджи всегда в дефиците - а здесь - нате вам - "Радуга". Мало? Так ведь еще и Сарасова подогнали с редким небом инфернальных цветов. (Полотно "Сельский вид в окрестностях Москвы" примечательно тем, что это одно из шести известных полотен, на которых Саврасов запечатлел окрестности столицы. Где еще пять картин - неизвестно, а местоположение этой работы, ныне выставленной на торги, искусствоведы знали точно. Так что без обману).

Архип Куинджи "Радуга". Фото: аукцион АRTinvestment.RU

Ну а самый смак, это, конечно, Василий Григорьевич Поленов, вернее, его холст «Охота на медведя зимой» (1879). Эта картина - сестра знаменитых охотничьих полотен вроде "Птицелова" и "Охотников на привале" из собрания Третьяковки.

Алексей Саврасов "Сельский вид в окрестностях Москвы". Фото: аукцион АRTinvestment.RU

"Охоту на медведя" Поленов создавал по заказу журнала «Природа и охота», и в 1880 году в качестве премии для читателей журнала с него была напечатана олеография.

- Редчайший случай, работа музейного уровня находилась в частной коллекции! - потирает руки директор аукциона ARTinvestment.RU Егор Борисович Молчанов.

Картина Бенуа. Фото: аукцион АRTinvestment.RU

Одним словом, нет слов. И это не считая еще 17 лотов, среди которых и Бенуа, и Эрнст Неизвестный, и Немухин, и другие художники, которых мы не знаем, но зато коллекционеры алчут, как ворон крови.

Распродажа сокровищ продлится с 12 декабря до 16 декабря на сайте аукциона.

Скульптура Эрнста Неизвестного. Фото: аукцион АRTinvestment.RU

Поглядеть заявленные работы можно в Галерее «21-й век» (Гороховский переулок, 7) в дни работы аукциона.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Юлия Музыкантская: О месте проведения десятой, юбилейной, Биеннале, мы подумаем в следующем году

Одно из самых удивительных событий последней недели - 9-я Биеннале современного искусства все-таки состоялась. (подробнее)