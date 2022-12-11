Несколько часов без воды и еды: Почему пассажиров авиарейса из Египта не выпускали из салона

Транспортная прокуратура начала проверку по соблюдению прав пассажиров отмененных и задержанных рейсов Фото: Николай Александров

Непогода минувшей ночью прилично повлияла на работу столичных аэропортов. Напомним, снегопад зарядил вечером и шел практически без остановки до утра. По словам синоптиков, в некоторых местах за сутки насыпало сугробы высотой до 25 сантиметров. В результате по состоянию на 9:00 в аэропортах Москвы были задержаны более 60 рейсов и еще несколько отменены.

Так, например, в Домодедово самолет, который должен был лететь в Новосибирск, застрял на стоянке в сугробах. Тягачу пришлось помучиться, чтобы вытащить его на очищенную площадку. Рейс вылетел с опозданием.

А во Внуково пришлось сажать на дозаправку два самолета с туристами, летевшими из египетской Шарджи во все тот же Домодедово. Многим пассажирам, к слову, было все равно, где приземлиться - домой они добрались бы хоть из Внуково, хоть из Домодедово. Но сотрудники аэропорта в город их не выпустили. Людям пришлось несколько часов просидеть в салоне. Ни воды, ни еды, к слову, им за это время также не предоставили.

На первый взгляд, звучит бредово. Смысл держать две сотни человек взаперти, если они уже сейчас готовы разъехаться по домам?

Авиаэксперт Александр Романов, в прошлом командир воздушного судна, объяснил KP.RU, почему возникла такая ситуация.

- Почему самолетам не хватило топлива, чтобы долететь до Домодедово? Между этим аэропортом и Внуково - километров 40. Чепуха для самолета.

- На самом деле ситуация вполне обычная. В моей практике так бывало много раз. Судя по всему, в Домодедово нельзя было садиться в этот момент из-за погоды. Наверное, был сильный снежный заряд. По правилам, если мы говорим о полетах в московские аэропорты, в момент захода на посадку у самолета должен быть запас топлива не меньше чем на час полета. Сюда заложены полчаса посадки и возможный уход на запасной аэродром. Так что во Внуково сели, потому что в Домодедово нельзя было.

- Почему же тогда не выпустили пассажиров, которые готовы были уехать из этого же аэропорта?

- Как вы себе это представляете? Кто-то готов, кто-то не готов. Чтобы кого-то выпустить, нужно было выгружать весь багаж и выбирать оттуда чемоданы людей, желающих уехать. Возник бы хаос. Плюс иногда в аэропортах складывается ситуация, что в моменте не хватает трапов, автобусов, персонала - если речь о незапланированных посадках. И, конечно, компания на всем старается сэкономить. Если она платит деньги за обслуживание своих бортов и пассажиров в одном аэропорту, зачем ей терять деньги, делая то же самое еще и в другом? Но в целом, повторюсь, подобная ситуация - довольно распространенное явление. Это объективность.

Тем временем Московская межрегиональная транспортная прокуратура начала проверку по «соблюдению прав пассажиров» отмененных и задержанных рейсов.

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