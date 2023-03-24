Платную вылетную магистраль откроют уже в этом году Фото: Михаил ФРОЛОВ

11 км трассы, шесть полос (по 3 в каждую сторону) - до конца 2023 года в Москве откроется Северный дублер Кутузовского проспекта. 24 марта мэр города побывал на мосту через Москва-реку, который соединит магистраль с "Сити": один конец моста идет к эстакаде-съезду на Третье транспортное кольцо, к набережной и к "Москва-сити" (туда в итоге можно будет заехать с двух сторон). Другой - к выезду из города.

РАЗГРУЗИТ ДОРОГИ

- Это уникальное, грандиозное сооружение, - отметил мэр Москвы Сергей Собянин. - В итоге город получит магистраль, которая разгрузит Можайское шоссе, Кутузовский проспект, МКАД, улучшит транспортную доступность для 700 тысяч жителей, которые проживают рядом.

Северный дублер Кутузовского проспекта представляет собой 6-полосную дорогу (по 3 полосы в каждую сторону), которая продолжает другую платную трассу - северный обход Одинцово - и даст возможность быстрого выезда из столицы от делового центра "Москва-сити". Для этого предстоит проложить 11 км дорожного полотна, причем 30% трассы проложат не по земле, а над ней.

Всего по проекту строители должны возвести 12 путепроводов, 6 эстакад, вантовый (то есть "висячий") мост через Москва-реку и тоннель, по которому можно будет попасть с дублера на внутреннюю сторону МКАД.

- Объект готов в целом на 75%, самое сложное уже выполнено: на 80% закончены все искусственные сооружения (эстакады, мост, тоннель), на 50% - наземные участки, - рассказал гендиректор "Новой концессионной компании" Денис Янев. - Движение пустим до конца года.

На МКАДе уже возвели уникальную 4-уровневую развязку, дорожное полотно для долговечности сделали толще обычного, а на проезжей части усилили уклон, чтобы осадки быстрее уходили с дороги. Из-за санкций проект пришлось переработать и заменить комплектующие, оборудование и программное обеспечение отечественными разработками.

Сергей Собянин осмотрел ход строительства Северного дублера Кутузовского проспекта Фото: Михаил ФРОЛОВ

ПРОЕЗД - ПЛАТНЫЙ

Как отметил мэр Москвы Сергей Собянин, впервые в России подобный проект реализуется на 100% за счет частного инвестора. Городские власти взяли на себя "подводку" инфраструктуры, которая будет примыкать к Северному дублеру Кутузовского проспекта.

- Да, этот проект примечателен тем, что город не вкладывал в него денег. Он построен на средства концессионера, который впоследствии будет обслуживать магистраль и взимать плату за проезд по ней. Мы сейчас вместе с департаментом транспорта готовим постановление правительства, которое определит предельные ставки и платность проезда, в рамках которых концессионер как раз и будет определять стоимость проезда, - объяснил условия взаимовыгодного сотрудничества руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Планируется, что на трассе будет работать систем бесконтактной оплаты проезда free flow, как на ЦКАД. И оплатить проезд по Северному дублеру Кутузовского проспекта можно будет двумя способами

Во-первых, при помощи специального устройства - транспондера, с которого камеры при подъезде к пунктам оплаты будут автоматически считывать информацию и списывать плату за проезд, поэтому-то устройство и крепится на лобовое стекло машины. Такой вариант выгоден тем, кто планирует часто ездить этой дорогой (транспондеры в среднем стоят около 6 тыс.рублей).

Во-вторых, возможна и постоплата - в личном кабинете через электронные платежные системы и банковские карты. Если на автомобиле транспондера нет, комплекс управления платной дорогой сканирует номер машины и счет получает ее владелец.

Систему взимания оплаты начнут тестировать уже в мае, и к июлю она будет уже готова.

24 марта мэр города побывал на мосту через Москва-реку, который соединит магистраль с "Сити" Фото: Михаил ФРОЛОВ

КОНКРЕТНО

Что уже сделано:

- построена Молодогвардейская развязка на МКАДе с шестью эстакадами и тоннелем под ул.Молодогвардейской, который ведет к внутренней стороне МКАДа,

- 2-километровая эстакада "МКАД - Рабочий поселок" (соединит МКАДа со станцией "Рабочий поселок" на МЦД-1)

- готовы эстакады через Рублевское шоссе и Минское шоссе, плюс эстакада в районе ул.Барклая, съезд с Кутузовского на дублер в сторону области, съезд в районе Кунцевского рынка, плюс все остальные развязки

- возведен мост через Москва-реку

Что еще предстоит сделать

- проложить гидроизоляцию освещение и подсветку

- положить асфальт на 10 км основного хода и еще на 10 км съездов

- нанести разметку и расставить знаки дорожного движения

- установить шумозащитные экраны

- установить комплекс управления платной дорогой