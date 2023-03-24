Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв рассказал, что путепровод через железную дорогу в Раменском сдадут досрочно

Фото: Антон ЧЕРНОВ

В подмосковном Раменском строятся сразу два важных транспортных проекта - автомобильный путепровод, который пройдет над железной дорогой в Быково, а также безопасный надземный пешеходный переход в районе станции Удельная.

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв проверил сегодня ход работ на объектах и пообщался с местными жителями.

Рязанское направление железной дороги - одно из самых загруженных на территории Подмосковья. Электрички следуют одна за одной с интервалом в несколько минут. В районе Удельной местные жители когда-то проложили через рельсы «опасную тропу», чтобы не ходить в обход. В итоге получился один из опасных отрезков железки. С 2019 года здесь в результате несчастных случаев погибли 19 человек. Кто-то зазевался, слушая музыку в наушниках, не обратив внимание на гудки машинистов, кто-то надеялся успеть проскочить перед самой электричкой… Подходы к этому участку перекрыли, но люди продолжают ходить, надеясь на авось.

В сентябре 2022 года здесь начали строить двухуровневый переход. Уже в июне его планируют открыть.

- Новый пешеходный переход соединит улицу Первомайскую и Южный проспект, откроем его в конце июня, - рассказал Андрей Воробьёв. - Здесь уже смонтировали центральную секцию, приступают к монтажу боковых. Переход протяженностью 65 метров будет остеклен, оборудован лестницами и пассажирскими лифтами. Работы над железной дорогой строители выполняют ночью, в так называемые «технологические окна», чтобы не мешать движению поездов.

Губернатор отметил, что ликвидация «опасных троп» и возведение оборудованных переходов через железную дорогу - большая совместная программа Московской области и РЖД.

- Всего в этом году мы планируем построить 5 разноуровневых и 15 одноуровневых переходов (один из них уже открыт, - Авт.). Важно, что эти усилия помогают сохранить жизни.

Еще один важный для Раменского транспортный проект, который сейчас строится, - путепровод в Быково. 1,2 км - общая длина будущей транспортной развязки. Две полосы движения. Путепровод свяжет Егорьевское шоссе и федеральную трассу М-5 «Урал». Сейчас на переезде недалеко от железнодорожной станции Быково можно простоять в пробке до часа. Путепровод же даст возможность проехать тот же участок за десять минут.

- Почти год назад, в первых числах апреля, мы дали старт строительству 4-х крайне важных для Подмосковья путепроводов, - напомнил Андрей Воробьёв. - Работы начались там, где интенсивность движения поездов уже очень высокая, а планируется еще больше - это Апрелевка, Опалиха, Аникеевка и здесь, в Быково. У нас в Подмосковье с каждым годом растет число жителей, увеличивается количество автомобилей, поэтому очень важно, что Правительством были выделены дополнительные средства на то, чтобы путепроводы построили в максимально короткие сроки.

Путепровод в Быково планируют сдать досрочно, в четвертом квартале 2024 года.