«Победа - за нами!»: Волонтеры из Подмосковья привезли землякам-артиллеристам 1200 кг гумпомощи

Фото: Дмитрий БЕЛИЦКИЙ

В зону специальной военной операции прибыла очередная машина с гуманитарным грузом из Подмосковья. На этот раз волонтеры доставили 1200 килограммов землякам - мобилизованным, которые служат в артиллерийском дивизионе на территории Белгородской области. Из машины выгрузили коробки с медикаментами, армейскими сухпайками, средствами личной гигиены, а также дизельные генераторы, бензопилы, газовое оборудование и многое другое. Собрать эту «посылку» помогли жители Московской области и работающие в регионе предприниматели.

- Это то, что просили ребята для выполнения боевых задач, для быта, - рассказала министр информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатерина Швелидзе. - Мы постоянно на связи с нашими бойцами и их командирами. Составили очередной список самого необходимого, подключили бизнес. В частности, очень помогла сыроварня Олега Сироты, водитель фермы вместе с нашим волонтером доставили на машине груз в воинское расположение.

Всего же за без малого год в рамках подмосковной акции «Доброе дело» для участников СВО и жителей присоединенных территорий собрали уже 324 тонны «гуманитарки».

- Напомню, что ее в прошлом году придумали школьники, и эта инициатива нашла поддержку в лице губернатора, - отметила Екатерина Швелидзе. - Поэтому работа не останавливается - каждый день на нашем распределительном складе в Балашихе волонтеры и просто неравнодушные люди принимают помощь из разных уголков Подмосковья. Все это сортируется, упаковывается и отправляется до адресатов, что называется, в руки.

На текущий момент в Московской области работают 122 пункта приема помощи. Список рекомендуемых товаров и другая полезная информация можно найти на сайте общественного движения «Волонтеры Подмосковья» volontermo.ru.

Подмосковные артиллеристы, получившие ценный груз, поблагодарили земляков за поддержку:

- Выражаем благодарность губернатору Московской области, жителям, волонтерам Подмосковья за оказанную помощь. Все это пойдет на укрепление боеспособности подразделения. Враг будет разбит, победа - за нами!