Самый дождливый день за последние 144 года: Москву ожидают рекордные ливни

Днём 26 марта дождь продолжится, а начиная с 14.00 - усилится Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Остатки мартовского снега стекают в дождеприёмные коллекторы из-за сильного ливня, который начался в столице ещё в ночь на 26 марта. Уже к утру выпало 2 мм осадков, об этом сообщила kp.ru главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова.

- Всему виной - серия атмосферных фронтов Атлантического циклона, - пояснила синоптик. - Днём 26 марта дождь продолжится, а начиная с 14.00 - усилится. Есть большая вероятность, что к вечеру воскресенья в столице выпадет ещё 10 мм осадков. И это станет абсолютным рекордом для этого дня. С начала наблюдений (с 1879 года) наибольшим показателем осадков для 26 марта был 1951 год. Тогда выпало 11,8 мм. Сегодня может быть 12 мм.

На следующей неделе погода начнёт улучшаться. Днём в понедельник ожидается до +10 и небольшой дождь. А уже во вторник ясная погода - днём до +11, ночью от 0 до +2 (на территории области возможен гололёд).

Также добавим, что в столице и Подмосковье вчера был объявлен жёлтый уровень погодной опасности. Это связано с туманом, который окутал Москву. Особенно осторожными в такие моменты просят быть автолюбителей.