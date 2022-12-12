«Мы - будущее»: В Подмосковье более 1000 активистов приняли участие в итоговом региональном молодежном форуме 2022 года

Фото пресс-службы губернатора и правительства Московской области

Более 1000 активистов из разных уголков Московской области приняли участие в итоговом региональном

молодежном форуме 2022 года «Мы - будущее». Он прошел в минувшие выходные в Красногорске.

Среди участников - представители различных молодежных организаций, в том числе волонтерских.

- Все наши обсуждения сегодня будут вокруг трех историй. Первое - это политика; второе - экономика, то как устроен и сбалансирован бюджет, развивается промышленность; третье - СВО, то, что происходит на передовой, массовый героизм, готовность, мотивация, желание продолжать, - анонсировал темы форума заместитель председателя правительства Московской области Вячеслав Духин. - Вот, наверное, баланс этих трех составляющих и определяет наше будущее в целом.

Зампред отметил, что на форум приехали молодые люди, которые ведут полезные проекты, дающие реальный, осязаемый результат.

- Многие из вас занимаются волонтерством, эта работа в последние месяцы получила новые смыслы. И в ковид, и сейчас, в период СВО, она спасает очень много жизней.

Участники форума говорили на разные темы - о стартапах, волонтерстве, но все-таки одной из основных тем стала тема специальной военной операции.

Например, блогер и боец донбасского батальона «Восток» Владлен Татарский рассказывал молодым людям об информационных войнах.

События последних дней нам показывают, что параллельно идет культурная, информационная, психологическая война. И успех в ней прямо влияет на ход боевых действий, - сообщил военкор.

Как это работает, Татарский объяснил на примере событий, которые произошли после развала СССР.

- С помощью ментальных операций люди на Украине, которые разговаривают и думают по-русски, вдруг, стали жесткими русофобами. Это включает в себя не только новости по телевизору или в телеграм-каналах, но и песни, фильмы, мультики - все это перепрошивает общество, которое уже не способно быть толерантным. Создать русскую культуру, которая была бы защищена извне - это наша боевая задача.

Журналистка Надана Фридрихсон, уже несколько месяцев работающая в зоне СВО, пообщалась с приехавшими на форум ребятами по видеосвязи - это было прямое включение из Донецка, который накануне в очередной раз обстреляла украинская артиллерия.

- Будущее нашей страны, нашей нации безусловно создается здесь, в зоне СВО, - уверена Фридрихсон. - Я освещаю военную операцию с первого дня и меня до сих пор поражает, что местные люди не опустили руки, несмотря на нехватку воды, на прилеты от «Градов» и гаубиц «777». И ваши ровесники полны какой-то удивительной энергии. Я уверена, что благодаря такому настрою и отношению мы безусловно победим.

Популярный актер Виталий Гагунский рассказал, что родился в Советском Союзе, но вырос на Украине - учился в Одессе.

- Могу сказать, что 20 лет мы жили счастливой жизнью, когда все вместе дружили. То, что сегодня происходит, это политтехнологии, которые используются против нашей страны.

В финале форума состоялся концерт молодых исполнителей - участников креативного фестиваля «Таврида.Арт» (он вот уже несколько лет проходит в Крыму каждого лето). Также гостем стал известный рэпер и уроженец Мариуполя Аким Апачев. Музыкант впервые исполнил свою новую песню «Они ушли» и уже ставшую популярной в сети «Из Донецка с любовью».

Министр информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатерина Швелидзе подвела итоги форума «Мы - будущее»:

- В этом году наши молодые, активные, креативные ребята принимали участие во всех важных акциях и мероприятиях: собирали «гуманитарку», ездили на Донбасс, провожали мобилизованных, а сейчас помогают им и поддерживают их семьи. Но, кроме федеральной повестки ребята продолжают реализовывать проекты в Подмосковье, ведут за собой нашу молодежь, делают все, чтобы развивать наш регион. Огромное спасибо им за эту работу!