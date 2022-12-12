«Задача - сдать до Нового года»: Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв проверил, как достраивается новая транспортная развязка в Мытищах

Фото пресс-службы губернатора и правительства Московской области

На Ярославском шоссе в подмосковных Мытищах вышло на финишную прямую строительство новой автомобильной развязки. Губернатор Московской области Андрей Воробьёв проверил, как идет ход работ. Он пообщался с дорожными рабочими и попросил сдать объект в срок.

- Это очень долгожданный объект. Вижу, что темп достаточно заметный. Наша задача - максимально быстро, до Нового года его сдать, чтобы жители выдохнули, почувствовали улучшение ситуации, связанной с транспортом. У нас была большая работа проделана, задействованы и федеральные, и региональные деньги.

Само полотно уже готово - над развязкой до 200 рабочих трудились в течение почти двух лет в две смены. Остаются, как говорится, последние штрихи - строители устанавливают вдоль дороги шумозащитные экраны, которые будут защищать от звуков жилые дома, разделительные ограждения, наносят разметку.

В течение многих лет основным для жителей Мытищ выездом из города на федеральную трассу был Олимпийский проспект - но в последние годы в часы пик он просто встает в заторах. Поэтому в 2020-м и запустили строительство новой развязки - выезда с улицы Фрунзе. После его открытия будут по-новому распределены транспортные потоки внутри самих Мытищ, центральные улицы станут свободней, а горожане-автомобилисты смогут выезжать из города на Ярославку в несколько раз быстрее.

Специалисты подсчитали, что позитивные изменения после запуска развязки почувствуют более 260 тысяч жителей Мытищ.