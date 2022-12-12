Поджог или халатность? Что могло спровоцировать пожар в ТЦ «Стройтракт» в Балашихе

Эксперт Бойко назвал человеческий фактор наиболее вероятной причиной пожара в ТЦ в Балашихе. Фото: МЧС России/ТАСС

Открытое горение ТЦ «СтройТракт» в Балашихе удалось ликвидировать на площади 10 тысяч квадратных метров. Около половины 9 утра рядом с торговым центром «СтройТракт» на ул.Пригородной, 92 загорелся мусор. С него пламя перекинулось на стоящий рядом центр строительных материалов. Пожарные на протяжении трех часов пытались остановить распространение огня. Остановили буквально несколько минут назад. Руководство расположенной рядом «Гипер Ленты» наверняка шумно выдохнуло от облегчения. Расстояние между этими двумя торговыми центрами — буквально 500 метров.

Причины пожара

О причинах пожара уже сейчас ходит множество слухов: мол, конкуренты подожгли, окурок непотушенный кто-то кинул, а может, и проводку замкнуло.

- Мое мнение – это все-таки несоблюдение правил пожарной безопасности, - высказался эксперт по пожарной безопасности Виталий Бойко в эфире Радио «Комсомольская правда». – Поджог, электропроводка, - это все важно и возможно. Но все упирается в человеческий фактор.

Логика специалиста проста. По правилам мусорные контейнеры должны быть оборудованы в специальных местах, огорожены, туда запрещено выбрасывать горючие вещества и непотушенные окурки. Но как часто в городе горят обычные урны? То-то же – человеческий фактор.

То же самое с электрикой и прочей «внутрянкой» торгового центра.

- На каждом объекте есть ответственное лицо, которое отвечает за пожарную безопасность и должен следить за тем, чтобы все соответствовало нормам пожарной безопасности, проводить проверки, выявлять участки, где возможны возгорания, предотвращать возможные ЧП и устранять неполадки, - объясняет далее Виталий Бойко.

Что происходит на деле? Да по-разному происходит. Где-то сигнализация не срабатывает, где-то проводочки коротят. Что было конкретно здесь, разбираться будут эксперты – но уже после того, как все потушат.

Уголовное дело

Человеческий фактор искать будут и следователи. Представители ГСУ СК России по Московской области уже сообщили о возбуждении уголовного дела.

Речь идет о ст.238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Если удастся найти виновного, ему «светит» штраф до 300 тысяч рублей, обязательные или принудительные работы и даже пребывание в колонии на срок до двух лет.

Тяжесть предъявленного обвинения будет зависеть от ущерба, который нанесет пожар. И речь идет не только о материальных потерях — а они наверняка «выльются» в крупную сумму: в здании было около сотни разнообразных торговых точек.

Особое внимание во время расследования уделяется человеческим жизням — опасности для здоровья и реальному ущербу от ЧП. По данным МЧС, 4 человека эвакуировались из горящего здания самостоятельно еще до приезда пожарных. Также известно об одном пострадавшем – это местный охранник, у него диагностировано отравление продуктами горения.

Мы продолжаем следить за развитием событий.

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В торговом центре «СтройТракт» на ул.Пригородной расположены около сотни магазинов: от светотехники, до спецодежды, плюс мебельные салоны, обойные центры и, конечно, разнообразные стройматериалы. Сюда частенько приезжали москвичи: потому что в этом ТЦ можно было купить все и сразу для ремонта. Попытались ли конкуренты устранить успешный бизнес? Возможен ли поджог? Специалисты пока не комментируют, но обещают рассмотреть все возможные версии. (подробнее)