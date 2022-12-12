Сергей Собянин открыл крупнейший центр амбулаторной онкологической помощи в Зюзино

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко, мэр Москвы Сергей Собянин и главврач ГБУЗ "Городская клиническая больница № 40" Денис Проценко на открытии новой клиники. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Москва третий год переходит на новый стандарт оказания онкологической помощи. Для этого город проводит модернизацию не только стационаров, но и амбулаторного звена. На смену старым, часто маломощным диспансерам в Москве приходят новые, оснащенные самым современным оборудованием. Примером реализации стал Центр амбулаторной онкологической помощи Московского многопрофильного клинического центра "Коммунарка" в Зюзино - 12 декабря он открылся для приема пациентов. На открытие приехали мэр Москвы Сергей Собянин и министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Онкология остается самой опасной болезнью века. Около 50 тысяч москвичей ежегодно обращаются с вновь выявленными заболеваниями. Чрезвычайно важно выстроить понятную четкую систему, чтобы пациент от первичной настороженности до диагностики, лечения и последующего наблюдения был понятен единой системе. Не должно быть потеряно время, и качество помощи должно быть максимально высоким, - сказал Сергей Собянин.

Мэр Москвы Сергей Собянин, глава Минздрава РФ Михаил Мурашко и главврач ГБУЗ "Городская клиническая больница № 40" Денис Проценко. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Запись в новый Центр амбулаторной онкологической помощи ММКЦ "Коммунарка" в Зюзино уже открыта, первых пациентов примут 26 декабря. Прием москвичей будут вести врачи профильных специальностей: онкологи, маммологи, онкогинекологи, онкоурологи, химиотерапевты, гематологи и другие.

Теперь это современное пятиэтажное здание площадью 8100 кв.м. за два года реконструкции его фактически полностью перестроили - новый фасад, заменены кровля, выполнены отделка помещений и благоустройство прилегающей территории.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Центр был оснащен самым современным медицинским оборудованием - закуплены рентгеновский комплекс "Ренекс-2", компьютерные томографы Canon Aquilion Prime SP и Aquilion Lightning, магнитно-резонансный томограф Siemens Magnetom Aera, маммограф Fujifilm Amulet Innovality, аппараты УЗИ экспертного класса, эндоскопическое оборудование.

Технологическая оснащенность нового центра дает возможность проводить наиболее востребованные виды обследований и лечения, доступные в амбулаторных условиях, в одном здании без направления пациента в медицинские организации по другим адресам. Исследования, выполненные лучевыми методами диагностики в Москве обрабатываются сервисами искусственного интеллекта, развитием которых занимается Центр диагностики и телемедицины ДЗМ. Сегодня уже более 40 "цифровых помощников" в работе, в том числе, специализирующихся на поиске признаков онкологических заболеваний.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Сервисы искусственного интеллекта на сегодняшний день могут выполнять функции врача. Это российские сервисы и мы начинаем обгонять иностранных коллег. За два года проведено 8,3 млн исследований. Сервисы уже готовы к интеграции в систему Департамента здравоохранения Москвы, - сказал Юрий Васильев, директор Центра диагностики и телемедицины ДЗМ.

Установленные телемедицинские системы позволят врачам амбулаторного центра проводить консилиумы для обсуждения сложных клинических случаев со специалистами других клиник.

За последние три года в столице уже увеличили объемы онкологической помощи в 1,5 раза. А ближайшие год-два, по словам Сергея Собянина, планируется завершить строительство новых объектов и модернизировать имеющиеся здания, чтобы во всех центрах был высокий уровень оказания помощи. Все они будут являться структурными подразделениями многопрофильных онкологических клиник. В каждом из этих центров пациенты смогут получить полный набор медицинских услуг – от углубленной диагностики до лечения и пожизненного диспансерного наблюдения.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Москве в рамках нового стандарта на базе крупнейших городских стационаров организованы шесть многопрофильных онкологических центров с полным спектром клинических возможностей: диагностика, хирургическое лечение, лекарственная терапия, диспансерное наблюдение. За каждым центром закреплено население одного или двух административных округов Москвы.

- Всего в рамках национального проекта должно быть создано 500 таких центров по всей стране, уже 90% реализованы. В Москве мы открываем один из самых современных центров, который включает полный спектр услуг, когда пациент сталкивается со злокачественным образованием, - сказал министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

Подобные центры уже открыты в Боткинской больнице, городской клинической онкологической больнице №1.