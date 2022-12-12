В Солнцево почти готова новая детско-взрослая поликлиника

Предоставлено: Департамент строительства г. Москвы.

На западе столицы в Солнцево появится новая детско-взрослая поликлиника с подъездной дорогой. Здание на 750 посещений в смену откроется на пересечении улиц Волынская и Авиаторов.

«Строительство будет завершено в этом году, - сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов. - Общая готовность медицинского учреждения составляет 95 процентов».

По его словам, сейчас специалисты заняты устройством внутренних инженерных систем, отделкой, а также монтажом инженерного оборудования.

«Как ранее отмечал мэр Москвы Сергей Собянин, объекты здравоохранения возводятся в микрорайонах, где реализуется программа реновации, новых микрорайонах Москвы или в тех, где поликлиники пришли в негодность из-за продолжительного срока службы и не подлежат реконструкции», - добавил Загрутдинов.

КОНКРЕТНО

Медучреждение строится по новому стандарту московских поликлиник. В здании:

- самые посещаемые кабинеты - на нижних этажах, административные – на верхних;

- для приема пациентов - врачи общей практики/терапевты, врачи-педиатры, кардиологи, оториноларингологи, хирурги, неврологи, офтальмологи, урологи, акушеры-гинекологи;

- во взрослом блоке - отделения врачей общей практики, кабинеты врачей-специалистов, отделение профилактики, функциональной диагностики и реабилитации;

- для детей - отделение медицинской профилактики с кабинетами выдачи справок и направлений и доврачебного приема, педиатрическое отделение;

- новейшая медтехника - рентген, маммограф, аппараты УЗИ и другое необходимое современное диагностическое оборудование;

- отдельные входы для взрослого и детского отделения, чтобы избежать пересечения потоков пациентов;

- вход в поликлинику для пациентов с симптомами инфекции - через приемно-смотровой бокс, оборудованный для приема детей инвалидов на колясках;

- зоны комфортного ожидания с игровыми для малышей - на всех этажах, где ведут прием врачи.