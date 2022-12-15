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Общество14 декабря 2022 22:00

ВОЛМА: рекордный рост ровесника Сталинградской победы

Компания ВОЛМА, лидирующий отечественный бренд на рынке строительных материалов, демонстрирует существенный рост по итогам 2022 года
Генеральный директор ВОЛМА Владимир Овчинцев. Фото предоставлено компанией Волма

Генеральный директор ВОЛМА Владимир Овчинцев. Фото предоставлено компанией Волма

Успехи ВОЛМА обнадеживают. Это явный пример состоятельности российской промышленности и ее силы. Мы пообщались с Владимиром Викторовичем ОВЧИНЦЕВЫМ, генеральным директором ВОЛМА, с тем, чтобы выяснить, каким образом крупному производителю оставаться эффективным в условиях 2022 года?

– ВОЛМА сегодня – Российский бренд № 1* на рынке сухих строительных смесей, гипсокартона и пазогребневых плит (*по результатам исследований «Рынок гипсовых строительных материалов и сухих строительных смесей России» ООО «Строительная информация», г. Санкт-Петербург, 2022 г.), – отмечает Владимир Викторович. – И это закономерный результат профессионализма и самоотдачи всего персонала компании, а также – накопленного опыта управления в условиях постоянно изменяющейся внешней среды.

– Как повлияла общая ситуация с февраля 2022 года на вашу работу, на финансовые результаты?

– В 2022 г. благодаря эффективной совместной работе с нашими партнерами компании удалось достичь рекордного роста. Санкции недружественных России стран полностью остановили экспорт в страны ЕС. В марте 2022 г. торговые сети стран Балтии, Скандинавии, Польши массово снимали нашу продукцию с полок из-за давления местных регуляторов. Но мы смогли эффективно переключиться на рынки Средней Азии, и экспорт по итогам года практически остался на уровне 2021 г. Кроме того, давление головных компаний на российские представительства мировых брендов снизили их активность на рынке, эти ниши постарались занять мы.

– Вы повышали цены в этом году?

– В марте текущего года для обеспечения загрузки своих предприятий и поддержания строительной отрасли мы пошли на беспрецедентный шаг и на полгода зафиксировали цены на основные продукты для строительного канала, активизировали работу по поставкам напрямую застройщикам, минуя посредников. Это дало хороший результат. Кроме того, рост цен позволяет сдерживать активная работа и долгосрочное выстраивание отношений с нашими поставщиками. Благодаря реализованному еще два года назад плану по импортозамещению продукция ВОЛМА имеет очень высокий уровень российской локализации.

– Как отразился уход с рынка европейских поставщиков, учитывая сырьевую зависимость, которая могла сказаться и на ассортименте, и на качестве материалов и услуг вашей компании?

– Компания ВОЛМА имеет в своем продуктовом портфеле ассортимент продукции, позволяющей полностью удовлетворить потребности строителей. Кроме того, мы ведем постоянную работу по выводу на рынок новых продуктов с уникальными свойствами, многие из которых существенно превосходят продукцию мировых брендов. Уход с рынка европейских поставщиков сырья на нас практически не отразился, мы давно провели работу по их замещению на российские и азиатские аналоги, которые, как показало время их использования, оказались более качественными и функциональными.

Конечно, российским производителям не хватает части строительной химии – эфиров целлюлозы, винной кислоты, силиконов. Я думаю, что в ближайшие пять лет будет возможно производить сухие строительные смеси, ГКЛ и ПГП исключительно из российского сырья. Не буду скрывать, что у нас тоже есть в планах проекты по созданию таких производств в кооперации с российскими химическими компаниями.

– Существует ли проблема с кадрами? Каким образом вы ее решаете?

– Мы пошли по пути активной интеграции в учебные процессы профессионального и высшего образования, поддерживаем и системно работаем с более чем десятью учебными заведениями. В этом году планируем открыть на своей базе кафедру производства строительных материалов совместно с одним из ведущих российских университетов. Более двухсот студентов вузов и ссузов ежегодно проходят практику в нашей компании, многие потом работают у нас. Кроме того, уже длительное время проводим работу по созданию и поддержанию внутреннего кадрового резерва – свои сотрудники в приоритете при назначении на вышестоящую должность. Компания продолжает активно развиваться, и квалифицированный мотивированный персонал всегда востребован у нас.

– Как вы оцениваете перспективы вашей компании в 2023 году?

– Мы понимаем, что прогнозирование на сегодняшний момент будет носить условный характер, остается еще слишком много неопределенности во внешней среде. Скажу пока кратко – планы на 2023 г. содержат рост по всем основным показателям бизнеса. Основания для этого есть. Уверен, что запланированные мероприятия позволят их достичь.

– А что касается перспектив рынка в целом?

– Основной драйвер рынка в следующем году – продолжение реализации государственных программ, так или иначе связанных со строительной отраслью. Уверен, что государству удастся, как и в последние годы, эффективно стимулировать к развитию строительную отрасль.

– Владимир Викторович, совсем скоро Новый, 2023 год

– Да, и я удовольствием поздравлю всех читателей с этим праздником. Но я хотел бы напомнить, что менее чем через два месяца мы с вами будем праздновать еще одну важную для нашей страны дату – 80-летие Победы в Сталинградской битве.

Родина ВОЛМА – Сталинград. Именно со Сталинградского гипсового завода, заложенного в 1943 году для восстановления разрушенного войной города, ведет свою историю наша компания. Ведь это ее первый завод, который сегодня является флагманом среди восьми производственных подразделений ВОЛМА. И он – ровесник Сталинградской победы. Для нас этот праздник не только священен, как для любого патриота, для нас он – родной.

В преддверии Нового, 2023 года я искренне желаю всем – благополучия, добра, поддержки близких, взаимопонимания в семье, счастья, радости и, конечно, крепкого здоровья. Пусть новый год принесет только хорошие события и подарит яркие, душевные воспоминания. С праздником! Примите искренние поздравления с Новым годом!

БИЗНЕС-ПРЕСС