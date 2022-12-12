В Зеленограде построят детскую поликлинику по программе реновации

Предоставлено: Департамент строительства г. Москвы.

Для жителей Зеленограда появится новая детская поликлиника на 320 посещений в смену. Ее разместят на Панфиловском проспекте, земельный участок 18 в районе Крюково.

«Объект включен в Адресную инвестиционную программу Москвы, рассчитанную на 2022-2025 годы, - сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов. - Сейчас идет проектирование. Здание будет полностью готово к 2025 году».

Ориентировочно площадь медицинского учреждения составит порядка 5 тысяч квадратных метров. Его будут строить по новому стандарту московских поликлиник. На четырех этажах с подземным техническим этажом разместятся зоны дежурного врача, приема анализов, травматологический пункт, педиатрическое отделение, отделение вакцинопрофилактики, кабинеты приема врачей-специалистов, зоны функциональной и лучевой диагностики, реабилитации, игровые помещения, кафе и другие помещения.

«Всего в Зеленограде в стадии строительства находятся три жилых дома на 884 квартиры, еще два здания – в проектировании, - уточнил глава ведомства. - В округе новые квартиры получат в целом жители 34 сносимых домов. Для начала переселения подобраны 9 площадок».

НА ЗАМЕТКУ

Вся информация о программе - в спецпроекте mos.ru.

Подробнее о квартирах и домах для участников реновации.