Улучшая экологию: В Московской области более 200 предприятий провели модернизацию в течение 2022 года

Фото пресс-службы губернатора и правительства Московской области

С начала 2022 года уже более 200 подмосковных предприятий провели на своих производствах модернизацию для сокращения негативного влияния на окружающую среду. Этот проект был запущен по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьёва. Профильным ведомствам и промышленникам поставлена задача в 2022-2023 годах снизить уровень загрязнения воздуха и водоемов.

На еженедельном совещании с руководителями региональных министерств и главами муниципалитетов Андрею Воробьёву доложили о том, как реализуется эта программа.

- Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей, - напомнил губернатор. - Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было «грязных» предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям.

Программа реализовывалась в несколько этапов. Сначала выявили 20 объектов, работа которых оказывает влияние на окружающую среду более всего. Этот список составили, проанализировав количество жалоб, поступающих от жителей области, а также учитывая результаты экомониторинга - ежедневных замеров воздуха. Кроме того, для получения дополнительных данных провели голосование на портале «Добродел».

Планировалось, что уже в текущем году на 10 из 20 предприятий будет установлено новое современное оборудование, которое существенно снизит влияние на экологию Подмосковья.

- Но мы сделали 14, - отчитался министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов. - Они находятся в таких городских округах, как Раменский, Ленинский, Дмитровский, Наро-Фоминский, Балашиха. В том числе мы совместно с Москвой модернизировали два предприятия, потому что по ним были обращения проживающих рядом москвичей.

Лабораторные исследования по всем этим производствам показывают, что превышений по предельно допустимым концентрациям нет. Как результат - и число жалоб снизилось почти вдвое (на 72%).

Помимо этого внутри каждого городского округа местные власти должны были выявить еще по три предприятия, которым требуется модернизация. Многие муниципалитеты эту задачу перевыполнили по количеству в несколько раз. Среди лидеров - Одинцовский г. о., Серпухов, Зарайск, Балашиха, Павловский Посад.

Таким образом, число предприятий в Московской области, ставших более экологичным, превысило 200. Например, Мытищинский машиностроительный завод перешел с мазута на газ, в Раменском компания, которая делает из пищевых отходов грунты и удобрения, усовершенствовала систему компостирования и установила систему подавления запахов, серьёзную реконструкцию провели на Люберецких очистных сооружениях.

В общей сложности предприятия потратили на свою модернизацию 22,5 млрд рублей.

- Снижение жалоб и диалог с предприятиями - это, безусловно, показатель определенного рода эффективности, - отмечает Андрей Воробьёв. - Хочу поблагодарить муниципалитеты-лидеры, которые обеспечили этот заметный результат.

Планируется, что в 2023 году на территории Московской области модернизацию для сокращения воздействия на природу проведут еще 160 предприятий.