В Москву идут Никольские морозы: К выходным похолодает почти на 20 градусов

Метеоролог Позднякова предупредила москвичей о холодных выходных Фото: Михаил ФРОЛОВ

Неделя в Москве началась с «тропического» декабрьского дождя и аномальной оттепели. Уже с утра термометры показывали +3 градуса, а на западе Московской области, в Можайске, почти +4. Нынешняя погода на 6 - 7 градусов теплее климатический нормы для середины декабря. Однако до температурного рекорда дело не дошло. Он установлен ровно 30 лет назад, в 1982 году, тогда 12 декабря воздух прогрелся до +6,9 градуса.

Но уже во вторник погода начнёт стремительно меняться. К вечеру 13 декабря похолодает до -3 градусов, сообщила «КП» главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

В четверг и пятницу, 15 и 16 декабря, ночные морозы усилятся до -10…-12 градусов, днём в столице вполне гуманные -3…-5.

В субботу и воскресенье Гидрометцентр России обещает москвичам и жителям Подмосковья по ночам -12, местами до -16 градусов. Получается, по сравнению с понедельником похолодает почти на 20 градусов!

Днём в субботу, 17 декабря, -5…-7, в воскресенье до -9 градусов. Не сказать чтоб любая стужа, но вполне ощутимый морозец.

- Похолодание придётся как раз на период Никольских морозов, самая низкая температура ожидается с воскресенья, 18 декабря, до вторника, 20 декабря, - делится прогнозами с «КП» Татьяна Позднякова.

По народному календарю 19 декабря отмечается Никола Зимний - день памяти святого Николая Чудотворца. Считается, что на Николу обычно трещат морозы. В этом году погода будет соответствовать народным приметам.

- Период холодов будет недолгим, с 21 декабря ожидается новое потепление, - продолжает Татьяна Позднякова.