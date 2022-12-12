Декабрь лихорадит. Тропический дождь в Москве сменят сибирские снегопады

Во вторник, 13 декабря, осадки перейдут в снег Фото: Михаил ФРОЛОВ

В выходные столица напоминала декорации для новогодней сказки - благодаря свежему пушистому снегу на деревьях и машинах. В понедельник, 12 декабря, вместо снега уже лил дождь. К утру понедельника в столице был побит рекорд по количеству осадков, который держался с 1960 года. За полсуток с неба вылилось 17 мм. К концу дня 12 декабря выпадет 20 - 25 мм осадков. Речь идёт о суточном рекорде для 12 декабря, в этот день ничего подобного не бывало за все 140 лет метеонаблюдений.

А месячная декабрьская норма по количеству осадков наверняка будет выполнена уже к середине месяца. То есть вдвое быстрее, чем обычно!

- В ночь на вторник - дождь и мокрый снег с дождём. Во вторник, 13 декабря, осадки перейдут в снег. Ближайшей ночью и во вторник утром температура будет около ноля или чуть выше. А к вечеру вторника в Москве подморозит до -3 градусов. На дорогах будет очень скользко, - рассказала «КП» главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова. - В среду, 14 декабря, ночью ждём сильный снегопад, днем - умеренный. За сутки прибавится до 8 см свежего снега. Ночью в среду -3…-5 градусов, днем -2…-4.

В четверг ночной мороз усилится до -10 градусов, днём в мегаполисе -2…-4, по области до -7, без осадков. Но это будет лишь короткий перерыв - в пятницу зарядит снег, в субботу, 17 декабря, снегопады усилятся. И в пятницу, и в субботу круглые сутки температура -2…-7 градусов.