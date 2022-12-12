Купить землю на торгах, построить дом: В Подмосковье рассказали о еще одном способе использования материнского капитала

Фото пресс-службы губернатора и правительства Московской области

Уже более 2 тысяч семей, живущих в Подмосковье, получили на электронных торгах земельные участки под строительство жилых домов и улучшения своих жилищных условий. Напомним, такие участки реализуются через портал ЕАСУЗ (Единая автоматизированная система управления закупками Московской области). Земля предлагается либо в долгосрочную аренду (с последующим выкупом), либо в прямую продажу. При этом цены на многие лоты - по-настоящему прекрасны. Например, на торги выставлены (все варианты - аренда на 13 лет и 2 месяца) 15 соток под Талдомом - начальная цена 11,9 тысяч рублей, 6 соток под Шатурой на берегу Святого озера - аукцион начнется с суммы в 23,2 тысячи рублей, 14 соток в Егорьевском городском округе - с 24,8 тысяч.

Итого в базе на портале ЕАСУЗ прямо сейчас находятся 675 предложений по аренде и выкупу земельных участков через торги. По ним принимаются заявки, а участником торгов могут стать все желающие.

При этом в Комитете по конкурентной политике Московской области сообщили, что семьи с детьми, которые хотят построить дом, купив его через торги, могут также использовать и свой сертификат на материнский капитал.

«То есть приобретать участок для строительства дома на торгах следует на собственные сбережения, а далее наступает возможность использовать средства материнского капитала для строительства жилья на нем», - рассказали в ведомстве.

Собственно, для использования материнского капитала должны быть соблюдены два условия:

1. Приобретенный через торги участок должен быть предназначен именно для индивидуального жилищного строительства ИЖС или ведения садоводства.

2. Семья должна получить положительный ответ на уведомление о планируемом строительстве (это делается через портал госуслуг Московской области).