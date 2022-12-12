«Выполняют свой служебный долг»: Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв объявил о новых мерах поддержки семей участников СВО

Фото пресс-службы губернатора и правительства Московской области

В Московской области вводятся новые меры поддержки для семей участников специальной военной операции. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв рассказал, что льготы, которые ранее были введены для мобилизованных и добровольцев, теперь также будут доступны близким военнослужащих-контрактников и бойцов Росгвардии.

- В Подмосковье большое количество воинских подразделений, - напомнил Андрей Воробьёв. - Наши жители, главы семейств выполняют сегодня свой служебный долг. Мы приняли ряд мероприятий по выплатам, обмундированию. Все это важно и было сделано весьма своевременно. Но, встречаясь с женами офицеров, обратили внимание, что положенные семьям мобилизованных льготы на детский сад, питание в школах, кружки не распространяются на кадровых военных. Сегодня мы исправим эту ситуацию. И все семьи военнослужащих будут иметь возможность получить эту дополнительную заботу и помощь.

Сообщается, что единственное условие для получение таких льгот - регистрация на территории Московской области. Ее должен иметь боец Росгвардии или контрактник, служащий в зоне специальной военной операции, его жена и дети.

Губернатор также напомнил, что главы муниципалитетов должны регулярно встречаться с жителями, решая насущные вопросы семей военных, которые сейчас находятся в зоне СВО.

- Я получаю очень много положительных откликов о работе глав в этом направлении, - заметил Андрей Воробьёв.

Итак, что получат семьи кадровых военных в Подмосковье:

- дети-дошкольники имеют право на внеочередное зачисление в детский сад, а также освобождаются от оплаты за детсад;

- дети-школьники получают бесплатные завтраки, обеды, они также смогут бесплатно посещать кружки, секции, группы продленного дня;

- дети военных, являющиеся студентами колледжей Московской области, получают бесплатные обеды.

Кроме того, в каждом городском округе Подмосковья действуют центров помощи семьям военных, служащих в зоне СВО, и мобилизованных (сейчас таких центров уже 60). Здесь работают социальные работники, психологи, юристы, волонтеры, которые помогут не только словом (консультацией), но и делом (помогут оформить необходимые документы и проч.).