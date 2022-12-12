100 рабочих мест, 230 млн рублей инвестиций: В Подмосковье запустят производство бытовых счетчиков воды и сложных промышленных приборов

Фото пресс-службы губернатора и правительства Московской области

В Московской области появится новое производство бытовых счетчиков и сложных приборов учета на промышленных предприятиях. Его запустят на территории особой экономической зоне (ОЭЗ) «Ступино Квадрат».

- Соглашение об осуществлении промышленно-производственной деятельности между компанией и Мининвестом Московской области уже заключено, - сообщила заместитель председателя Правительства - министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева. - В реализацию проекта компания инвестирует 231 млн рублей, а появление нового производства позволит создать в Ступино более 100 новых рабочих мест.

Российская компания-производитель также занимается и разработками программного обеспечения для различных счетчиков. Линейка ее продукции - от обычных счетчиков воды и тепла, до намного более сложных приборов учета, которые устанавливаются на крупных промышленных производствах.

«Основными потребителями продукции станут ресурсоснабжающие организации и водоканалы, ТСЖ и управляющие компании, строительные и монтажные организации, физические лица», - сообщили в региональном Министерстве инвестиций, промышленности и науки.

ОЭЗ «Ступино Квадрат» является одной из пяти особых экономических зон, действующих на текущий момент на территории Подмосковья. Она была открыта в 2015 году и является единственной в области ОЭЗ, которая была запущена на частные деньги. В настоящий момент на ее площадках работают около двадцати промышленных компаний - резидентов. В чем состоят плюсы особых экономических зон? Первые 8 лет работы резиденты «Ступино Квадрат» платят всего 2% налога на прибыль (при том, что федеральный налог - 20%). Налог на имущество - 0% в течение 10 лет. Налог на землю и налог на транспорт - те же 0% на пять лет.