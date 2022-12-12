Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв запустил акцию «Стань Дедом Морозом!» для детей-сирот ДНР, ЛНР, Запорожья и Херсона

Фото пресс-службы губернатора и правительства Московской области

Московская область поможет осуществить новогодние мечты 1200 детей-сирот из новых регионов России - ДНР, ЛНР, Запорожья и Херсонской области. Губернатор Андрей Воробьёв сообщил о старте традиционной подмосковной акции «Стань Дедом Морозом!» В этом году она будет посвящена ребятам, которые живут в детдомах присоединенных территорий, и детям российских военных, получивших ранения в зоне СВО.

- Для наших детей, семей Новый год - особенный праздник, теплый, долгожданный. И наша задача - проявить в этом году особую заботу, - сказал Андрей Воробьёв на совещании с главами подмосковных министерств и городских округов. - В конце декабря мы пригласим детей военнослужащих, чтобы они имели возможность встретиться с Дедом Морозом и получить подарки. А для 1200 детишек Запорожской, Херсонской, Луганской, Донецкой областей мы организовали акцию.

Условия акции можно найти на региональном портале «Добродел». Достаточно кликнуть на большой баннер «Стань Дедом Морозом!»

- Через «Добродел» каждый житель Подмосковья и всей нашей страны может поучаствовать и исполнить желание того, у кого нет родителей, кому нужна особая забота, тепло. Я уверен, что мы это сделаем, как и прежде, от чистого сердца, - отметил губернатор.

На специальном сайте акции размещены фотографии детей и их письма, написанные Деду Морозу. Любой желающий может выбрать ребенка, которому хочет сделать подарок, позвонить на горячую линию 122, набрав добавочный номер 6, и сообщить имя ребенка. Далее - принести свой подарок в любое удобное (из списка) место. Акция продлится до 20 декабря, а все переданные детям подарки будут в течение нескольких дней доставлены в ЛДНР, Запорожскую и Херсонскую области. На Новый год, как полагается, дети найдут свои подарки под елкой.

Для детей мобилизованных, добровольцев и кадровых военных, которые находятся в зоне проведения специальной военной операции, в Подмосковье проведут областные елки. Они будут идти в выставочном центре «Крокус-Экспо», а малышам после представлений вручат и подарки.