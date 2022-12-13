От подземных рек до парящих мостов: Какие необычные дома появятся в Москве в ближайшее время

На западе города, около Поклонной горы, вырастет целый мини-город из восьми жилых корпусов. Его сооружают на месте бывшего долгостроя - океанариума

Новые дома в разных районах Москвы строят сразу со всеми удобствами - от магазинов и кафе на первых этажах до парков с концертными сценами и спортцентров. В таких жилых комплексах можно вообще никуда не выходить дальше своего двора. Некоторые проекты удивляют необычными фишками. В столичном Стройкомплексе рассказали, что и где появится в столице в ближайшие годы.

Морские животные рядом

На западе города, около Поклонной горы, вырастет целый мини-город из восьми жилых корпусов. Его сооружают на месте бывшего долгостроя - океанариума. Проект начали еще в 2007 году. Но из-за финансовых трудностей прежний инвестор заморозил все в 2010-м. Теперь новый застройщик разместит здесь не только квартиры, но и давно запланированный океанариум площадью почти 25 тысяч квадратных метров. Причем он будет работать прямо в жилом комплексе. Его откроют на подземном этаже, где устроят общественное пространство с детским центром, кинотеатром, физкультурно-оздоровительным комплексом, магазинами и кафе. Сюда смогут приходить не только жильцы соседних домов, но и все желающие.

Рядом появится детский сад. Все здания комплекса украсят стеклом с принтом и натуральным камнем серо-бежевого оттенка.

Где построят: ул. Братьев Фонченко, вл. 3.

Когда: в 2023 году.

Отдых, как на курорте

В Новой Москве появится ещё один огромный жилой квартал. Для него придумали сразу несколько фишек. Среди них - центр с авторскими оздоровительными программами, термальной СПА-зоной, открытыми и закрытыми бассейнами с минерализуемой по особой технологии водой, банным комплексом, тренажерным залом. Здесь же откроют гастробар со здоровым меню, в котором грамотно рассчитают белки, жиры и углеводы. А изюминкой этого курорта станет единственный в России флоатинг-бассейн для расслабления. При погружении в воду создаётся ощущение, будто находишься в невесомости, словно в космосе.

Рядом для желающих заняться рукоделием создадут общественные мастерские, по-научному мейкерспейс. В этом многофункциональном двухуровневом пространстве можно будет освоить навыки столярного или слесарного дела, пошива одежды, робототехники, 3D-принтинга. Для посетителей станут проводить мастер-классы и программы выходного дня. Здесь же появится пункт ремонта велосипедов и самокатов, клуб любителей редких настольных игр и открытый коворкинг.

Когда построят: в 2023 году.

Где: поселение Сосенское, Скандинавский бульвар, д. 23, корп. 2.

В Новой Москве появится ещё один огромный жилой квартал

Парящий над двором мост

На северо-востоке столицы построят эко-комплекс из жилых домов с общественным пространством. В нем разместятся SPA-центр с залами для фитнеса, 25-метровым бассейном и зоной отдыха на крыше. Сюда смогут приходить жители всего района. Это здание соединят с прогулочным мостом, парящим над всем кварталом. Пешеходный маршрут растянется на 200 метров. Под ним детские и спортивные площадки, велодорожки, лавочки. С моста можно попасть на крутую горку-трубу высотой в трёхэтажный дом. В центре комплекса - площадь с фонтаном и большой елью, которую будут наряжать к Новому году и Рождеству.

Где построят: ул. Ботаническая, вл. 29.

Когда: в 2024 году.

На северо-востоке столицы построят эко-комплекс из жилых домов с общественным пространством

Подземная река выйдет из тени

Около Белорусского вокзала новый жилой комплекс в центре столицы украсит ландшафтный парк в шесть гектаров. В нем проложат так называемый водный маршрут, который напомнит о находившейся в этом месте реке Пресня. Ее спрятали в подземный коллектор в 1908 году. Теперь по ее прежнему руслу потечёт искусственная речка. По ней даже можно будет гулять. Для этого пространство вымостят специальной плиткой, устойчивой к скольжению. Около реки в разных точках по всему кварталу появятся сухой фонтан, натуральные камни для отдыха у воды, террасы с кафе и ресторанами, два каскадных водопада. Для водных игр сделают интерактивный водный плей-хаб с горками, колесами и другими «мокрыми» аттракционами.

Где построят: ул. Пресненский Вал, вл. 27.

Когда: в 2025 году.

Около Белорусского вокзала новый жилой комплекс в центре столицы украсит ландшафтный парк в шесть гектаров

Гнездование птиц и людей

На юге города в Нагатино фишкой жилого квартала станет настоящий птичий двор. Его оформят в виде уютного гнезда. Взрослые и дети смогут гулять и отдыхать в нем, кормить живущих здесь пернатых. Для этого везде будут развешаны скворечники и высажены плодовые растения, привлекающие пташек. Причем зелень напомнит очертания крыльев и перьев. Дизайнеры «нарисуют» их листьями рябины, хохолками цветущей травы горец, пушистыми кистями ковыля и ячменя. Даже детскую площадку с игровыми конструкциями сделают в форме яиц. Рядом появится лазалка-«скворечник» для малышей.

Где построят: ул. Мустая Карима, вл. 20.

Когда: до конца 2025 года.

На юге города в Нагатино фишкой жилого квартала станет настоящий птичий двор

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