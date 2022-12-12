В Подмосковье задержали сварщиков, из-за которых произошел пожар в ТЦ «Мега-Химки»

После пожара Следственный комитет возбудил уголовное дело Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В деле о пожаре в торговом комплексе «Мега-Химки» появились первые задержанные. Напомним, ранним утром 9 декабря загорелась крыша строительного гипермаркета OBI. Огонь распространялся очень быстро - сотрудники МЧС локализовали пожар на площади 7 тысяч квадратных метров. Погиб один из охранников магазина. Как стало известно позже, причиной пожара стала… сварка. Оказалось, той ночью бригада сварщиков вела работы на верхнем ярусе гипермаркета. В какой-то момент от искр загорелась деревянная паллета (поддон для перевозки грузов, - Авт.), а у сварщиков с собой не было даже огнетушителя - пока бегали-искали, огонь перекинулся на стеллажи…

«Задержаны прораб и сварщик строительно-технической фирмы, подозреваемые в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, что привело к крупному пожару в торговом центре в г. Химки и гибели человека», - сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК по Московской области Ольга Врадий.

Напомним, после пожара Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека». Максимальное наказание по ней - лишение свободы на срок до 6 лет.

- Не исключено, что это не единственные задержания по этому делу, - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах.

Напомним, как ранее сообщал сайт KP.RU в ту роковую ночь «отличились» не только сварщики. В гипермаркете другая бригада ремонтировала пожарную сигнализацию. Ее отключили, а воду слили. Поэтому когда начался пожар, система пожаротушения не сработала.