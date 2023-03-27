Потолок мог обвалиться прямо на зрителей: какие сюрпризы преподнес Московский театр эстрады реставраторам

Мэр Москвы Сергей Собянин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Полые колонны, потолок, который держится на честном слове, и потемневшее, облупившееся панно - реставрация Московского театра эстрады длилась почти 3 года и закончится в этом году - к новому театральному сезону.

- Я уже не верил, что увижу возрождения этого театра, - признался его худрук народный артист России Геннадий Хазанов. - Тут же потолок грозил на зрителей обвалиться, а в зале были глухие места, откуда зрителям вообще не было слышно артистов.

Все дело в том, что здание на Берсеневской набережной, в котором находится театр, в 1928-1931 годах строилось как исторический комплекс с квартирами для элиты, его называли Дом правительства, сейчас - Дом на Набережной. А Московский театр эстрады переехал сюда в 1961 году.

Ремонт вышел на финишную прямую Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- На этой сцене выступали Мирей Матье и Марлен Дитрих. А я в 1970 году получил здесь первую государственную награду на Всесоюзном конкурсе артистов эстрады, - с ностальгией говорит народный артист РСФСР Лев Лещенко, который с коллегами по цеху 27 марта, во Всемирный день театра, приехал в здание, где завершается реставрация.

Сюда же прибыл и мэр Москвы Сергей Собянин. В 2020 году по его приказу как раз и начали восстанавливать это здание.

- Когда приступаешь к работе над такими объектами, никогда не знаешь, что тебя ждет, - признался руководитель департамента культуры Москвы Александр Кибовский. - Да, вначале объект осматривают, но когда начинаются работы, "всплывает" много неожиданностей. Здесь, к примеру, оказалось, что колонны на входе - полые, со временем они просто обсыпались изнутри и фактически не выполняли свою поддерживающую функцию. Реставраторы проверяли каждую. Также здесь впервые сделали уклон зрительного зала к сцене, чтобы ее было хорошо видно с любого места. Закупили новейшее оборудование, его хватит на долгие годы.

Здание должно быть готово к новому театральному сезону Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Восстановили и старинное панно под потолком - это монументальная живопись советского периода с серпом и молотом, красными флагами и надписью "Слава великому советскому народу".

- Это темперная живопись, но она была в таком ужасном состоянии, так потемнела, что сначала казалось, что это мозаика, - вспоминает художник-реставратор Виктория Яковлева. Над панно работали почти полгода, за это команда реставраторов получила в 2022 награду на конкурсе "Московская реставрация".

Вместе с панно восстановили лепнину с позолотой, стены, полок, обновили всю аппаратуру и кресла в зрительном зале.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Сколько раз я выходил на эту сцену, а зал до этого в основном видел сверху вниз, - осматривался в восстановленном театре народный артист России Федор Добронравов. - Сегодня чуть ли не впервые посидел в зале сам, посмотрел на сцену со зрительских мест. Ну что я могу сказать: колени не упираются, сиденья мягкие. Красота!

Кроме прочего, Московский театр эстрады получил новые площади: по словам Геннадия Хазанова помещения бывшего Дома прессы переделали, в том числе, под гримерки актеров, удвоив их число.

Реставрация Московского театра эстрады длилась почти 3 года и закончится в этом году Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Пусть эта сцена увидит много знаменитостей и новых талантов, - пожелал театру, его руководству и артистам мэр Москвы Сергей Собянин. - Пусть он снова станет одним из лучших в стране

Реставрационные работы планируют завершить уже в этом году, чтобы новый театральный сезон Московский театр эстрады встретил во всем великолепии