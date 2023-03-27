«Тема паводка у нас на контроле»: Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв поручил ликвидировать проблемные места, где по весне образуются подтопления

Фото: Антон ЧЕРНОВ

Минувшая зима была весьма снежной, поэтому когда в столичном регионе устоялись плюсовые температуры и начали таять сугробы, в некоторых районах Подмосковья возникли подтопления. Традиционный весенний паводок в этому году усилился и обильными осадками. Ситуацию с подтоплениями губернатор Московской области Андрей Воробьёв обсудил сегодня на совещании с руководителями профильных ведомств и главами городских округов.

- Тема паводка находится у нас на контроле. В этом году особенно это касается Луховиц, Озер и Серпухова, - отметил губернатор. - Есть места традиционные, к сожалению, которые долгое время заставляют людей чувствовать себя некомфортно. Я говорю о скоплении воды или луж, которые нужно оцифровать, и найти соответствующие для них пути решения: где-то дренаж, где-то установить ливневки, где-то уклоны.

Андрей Воробьёв поручил главам муниципалитетов разобрать все такие места и найти по каждому решения:

Мы будем помогать для того, чтобы они исчезли.

На текущий момент известно о 50 подтоплениях в 22 городских округах - в этих зонах находятся 53 населенных пунктов и 18 садовых некоммерческих товариществ (паводок коснулся более 300 приусадебных участков). На данный момент никаких угроз для жизни жителей нет, эвакуация не нужна. Тем не менее соответствующие службы и местные администрации ежедневно мониторят ситуацию.

Фото: пресс-служба правительства Московской области

Помимо территорий населенных пунктов паводок создает определенные проблемы в нескольких городских округах, подтапливая автомобильные дороги. На данный момент специалисты зафиксировали 18 таких участков.

Министр экологии и природопользования региона Тихон Фирсов доложил губернатору, что наиболее проблемная ситуация складывается в Луховицах. Здесь каждую весну поднимается вода в Оке.

- В прошлом году там было подтоплено 10 участков автодорог, сейчас - 8. Глубина и переливы от 50 до 100 см, - отметил министр. - Хочется отметить работу муниципалитета, ГУРБ, МЧС, которые вовремя обеспечили оказание медицинской помощи, перевозку граждан. Также мобилизована техника, катера ГИМС для доставки продуктов.

Помимо Луховиц в пятерку проблемных городских округов вошли Красногорск, Истра, Дмитров и Можайск.

- По данным МЧС есть риск подтоплений 6,2 тыс. жилых домов, где проживает до 32 тыс. человек, 78 участков автодорог в 38 городских округах.

По оценкам специалистов, в ближайшие дни подъем воды в реках будет продолжаться.

По словам начальника ГУ МЧС России по Московской области, генерал-лейтенант Сергея Полетыкина, половодье выйдет на пик в конце текущей недели - 1-2 апреля.

- Оперативные группы работают, штаб работает, - отметил глава регионального управления МЧС.