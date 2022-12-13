Москва плывет, закрываются катки: испытание тропическим ливнем продлится до 14 декабря

Москва. Прохожий на Тверской улице. Фото: Софья Сандурская/ТАСС

Не первый день москвичи задаются вопросом: «А это точно декабрь?» На улицах и площадях ставят елки, нужно украшать шарами, а ливень не прекращается. Люди в шубах и резиновых сапогах - и холодно, и мокро. Синоптики отвечают, что дожди зимой однозначно ненормально. Всему виной теплый сектор средиземноморского циклона. Именно из-за него в Москве идут дожди вперемешку со снегом, а столбики термометров показывают то 0 градусов, то +3.

- Погода начнет меняться уже сегодня во второй половине дня. С утра еще дождь, а ближе к вечеру пойдет снег, температура будет снижаться. Со среды осадки окончательно перейдут в снег и подморозит до −2… −5 градусов, — обещают в метеобюро «Фобос».

Подтопления в городе

Пока убирать резиновые сапоги рано. Утром в столице 13 декабря все еще дождь, мокрый снег и аномальное повышение температуры. Водители обливают друг друга грязевыми лужами, москвичи перепрыгивают мини-озера, чтобы дойти до работы. Дождевой водой наполнилась речка Яуза, улицы напоминают Венецию. А городские структуры города ловят сообщения об очередных хоть минимальных подтоплениях.

- Мы постоянно проверяем все системы отведения воды с открытых участков путей в метро, чтобы они работали штатно. Все трамваи, более 7000 автобусов и электробусов тщательно осматриваем перед выходом на линию. Диспетчеры метро и наземного транспорта в онлайн-режиме контролируют ситуацию, — рассказали в Департаменте транспорта Москвы.

Обстановка на набережной Яузы. Фото: СОЦСЕТИ

Городские власти советуют, если москвичам все же нужно выходить в непогоду из дома, то пользоваться общественным транспортом. Это поможет коммунальным службам быстрее устранить места подтоплений.

- Осадки уходят в ливневую сеть самотеком. Однако для их оперативного пропуска на улицах дежурят бригады «Мосводостока», которые очищают водоприемные колодцы от снежной шуги и наледи, — рассказали в Городском хозяйстве Москвы.

Сейчас на дорогах в Москве 5 баллов, затруднено движение в сторону столицы на Ленинградском, Волоколамском, Минском, Можайском, Новорижском, Щелковском шоссе.

- Легковая машина и скорая столкнулись на Можайском шоссе в районе дома 43/1. В результате скорая опрокинулась на проезжую часть. На месте работают оперативные службы города, — сообщили в Департаменте транспорта Москвы.

К вечеру в городе ожидаются пробки - до 8 баллов.

Пока убирать резиновые сапоги рано. 13 декабря в Москве прогнозируют дождь, мокрый снег и аномально высокую температуру. Фото: СОЦСЕТИ

Катки плавятся

Не выдерживают нагрузку искусственные катки. Москвичи жаловались, что лужи образовались на ГУМ-катке и ВДНХ. Одним из первых из-за непогоды остановил работу каток в парке "Ходынское поле".

С оптимизмом смотрят на непогоду в "Аптекарском огороде", где воробьи купаются в лужах, а на аллеях образовались ручьи.

- Не бывает плохой погоды. Это весна в декабре, наслаждайтесь, — советуют в саду.

Пытаются смотреть с юмором на непогоду в подмосковных городах - в Солнечногорске затопило центральную улицу, местные шутят, что уже завтра она превратится в каток и не нужно заливать искусственный. А в Балашихе возле остановок и магазинов образовались новые "водоемы".

Фото: СОЦСЕТИ

Важно

Куда сообщить о скоплениях воды:

- около дома – в управу или префектуру вашего района, в Единый диспетчерский центр +7 (495) 539-53-53, на портал «Наш город» gorod.mos.ru,

- на дорогах и в дворовых проездах – в «Мосводосток» +7 (495) 657-87-03,

- в подземных переходах – в «Гормост» +7 (495) 632-58-46.

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