Михаил Дегтярев заключил соглашение о сотрудничестве с ПСБ

Одним из аспектов, которому будет уделено внимание в рамках сотрудничества, станет развитие строительства жилого фонда. Фото: правительство Хабаровского края

Очередной договоренности достиг губернатор Михаил Дегтярев во время рабочей поездки в Москву. На этот раз партнером в соглашении с Хабаровским краем стал банк ПСБ, чей председатель Петр Фрадков закрепил намерение о сотрудничестве своей подписью.

Глава региона отметил, что банк уже вносит свой вклад в развитие системообразующих краевых предприятий и инвестиционных проектов, оказывая финансовую поддержку.

- Сегодня также особенно важно, что ПСБ обеспечивает доступные услуги для мобилизованных граждан и членов их семей. Отдельно отмечу сотрудничество банка с нашими организациями ОПК. Так, в 2022 существенную поддержку получили корабелы, а в планах – строительство транспортно-спускового дока на АСЗ, - пояснил Михаил Дегтярев, губернатор Хабаровского края.

Совместная работа сторон должна повысить доступность получения кредитов представителям малого и среднего бизнеса, юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, а также лицам, задействованным в инвестиционной деятельности. Кроме того, ПСБ направит свои усилия на улучшение условий для предоставления ипотеки местным жителям, в частности, льготникам и сотрудникам бюджетных организаций. Еще один аспект, которому планируется уделить большое внимание – развитие строительства жилого фонда по Хабаровскому краю.

В ходе встречи Михаила Дегтярева с Петром Фрадковым определился вектор работ по развитию в регионе спорта. Благодаря сотрудничеству ПСБ с Российской федерацией баскетбола, в рамках «Первого Всероссийского Спортивного Проекта «ПСБ - Детям» в крае в скором времени появится центр уличного баскетбола, который станет первым подобным объектом на Дальнем Востоке. Масштабный комплекс позволит Хабаровскому краю стать площадкой для проведения соревнований всероссийского и международного уровня.

Председатель ПСБ подчеркнул, что долгосрочные партнерские отношения позволят развить высокий социально-экономический потенциал региона.

- Мы предлагаем оптимальные решения для всех направлений бизнеса, для любой отрасли, непрерывно совершенствуем продуктовую линейку для физических лиц. Двустороннее сотрудничество даст дополнительный импульс для запуска совместных программ в Хабаровске и Хабаровском крае, а строительство нового центра уличного баскетбола будет содействовать расширению социальной и спортивной инфраструктуры региона, - заявил Петр Фрадков.

Губернатор, в свою очередь, выразил уверенность, что образовавшееся партнерство заставит присмотреться к региону еще большее количество инвесторов.