Фото: Антон Чернов

Делегация Московской области примет участие в первом Съезде Российского движения детей и молодежи. Он стартует в ближайшие выходные (17 декабря) и будет работать в течение пяти дней. Гостей примет Центральный выставочный зал «Манеж» в Москве.

Ожидается, что в съезде примут участие более 3000 ребят из всех 89 регионов России.

Участники подмосковной делегации - в ней будет 15 человек, в том числе 12 детей, которые продвигают в своих муниципалитетах свои общественные проекты - вчера встретились в Красногорске. С ними пообщалась министр информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатерина Швелидзе.

- Я хочу вас поздравить, ребята, вы едете представлять Московскую область, - обратилась к юным активистам Екатерина Швелидзе. - Желаю побед, удачи, новых друзей, новых проектов, реализации всех планов. А мы вас поддержим. Отдельное спасибо вашим наставникам, которые будут для вас на съезде путеводной звездой.

Напомним, Российское движение детей и молодежи (РДДМ) было образовано в нынешнем году. В апреле Владимир Путин принимал участие в заседании Наблюдательного совета АНО «Россия - страна возможностей» и одна из участниц, школьница из Севастополя Диана Красовская, обратилась к главе государства с этой инициативой. Президенту идея понравилась, он ее поддержал, а позже согласился возглавить наблюдательный совет РДДМ.

На съезде делегаты примут участие в работе различных тематических площадок.

Директор Областного центра развития дополнительного образования и патриотического воспитания Юрий Макеев рассказал, что в делегацию Подмосковья вошли ребята из Российского движения школьников, «Юнармии», «Волонтеров Подмосковья».

- Возраст ребят, которые будут участвовать в этом Съезде - от 7 до 18 лет, - уточнил Макеев. - От Московской области поедут те, кто уже зарекомендовали себя по разным трекам в движениях, которые являются учредителями. Кто-то силен в медиа-направлении, кто-то в патриотической, кто-то в волонтерской, кто-то в научной сферах.