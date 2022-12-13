«Сила в семье»: Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв наградил семьи, которые приняли детей-сирот из ДНР и ЛНР

Фото: Сергей ХАКИМОВ

В Подмосковье прошел форум «Сила в семье». В этом году он был посвящен поддержке детей и семей, приехавших в Московскую область из зон боевых действий, а также поддержке семей мобилизованных.

- Традиционно мы проводим этот форум, встречаемся, чтобы обсудить важные темы, - сказал, открывая форму, губернатор Московской области Андрей Воробьёв. - Здесь, в зале, находятся те, кто посвятил всю жизнь воспитанию детей, кто вкладывает в них любовь, душу и сердце. Мы поставили амбициозную задачу - закрыть все детские дома. И сделали это.

Губернатор отметил, что у этой идеи было немало скептиков, которые утверждали, что невозможно изменить систему работы с детьми, которые остаются без родителей (в Подмосковье таких ежегодно до 1,5 тысяч ребят). Однако Московская область справилась. Большую часть детей теперь принимают новые семьи. Также на территории области работают семейные центры.

- В Подмосковье мы реализуем проект «Университет приемных родителей», потому что все, кто собирается принять к себе детей, должны быть подготовлены. Предусматриваем необходимые ресурсы, которые позволяют добиваться неплохих результатов. Я надеюсь, сегодняшняя встреча будет полезной, вы поделитесь своими знаниями.

Отдельно губернатор поблагодарил советника главы ДНР по правам ребенка Элеонору Федоренко. При ее самом непосредственном участии весной этого года из детских домов республик Донбасса в Подмосковье привезли 150 мальчишек и девчонок. 118 из них сейчас уже живут в приемных семьях. Еще 32 находятся в семейных центрах. Все они записаны в детсады, школы (а старшие уже и в колледжи пошли), им провели полную диспансеризацию.

Как сообщили на форуме, всего в Подмосковье подобрано проверенных 267 семей, которые готовы принять более 400 детей с Донбасса. Так что работа в этом направлении продолжается.

- Московская область на протяжении всего исторического пути была всегда для ДНР рядом, - рассказала Элеонора Федоренко. - Это и лечение, и обучение детей, и гуманитарная, и консультативная помощь. В лице Андрея Юрьевича Воробьева и его команды для нас это всегда надежное партнёрство и надежные друзья.

Губернатор вручил Элеоноре Федоренко Орден Преподобного Сергия Радонежского - одну из наград Московской области. Также на форуме различными областными знаками отличия были награждены мамы, которые приняли в свои семьи детей с Донбасса. Например, Ирина Рудницкая и ее супруг из Рузы воспитывают 11 приемных детей, в том числе девочку из ДНР и 17-летнего Богдана из Мариуполя. Сейчас парень уже учится в колледже, планирует с января начать учиться вождению.

Также Благодарность губернатора объявлена Марине Марченко и Михаилу Серикову из Балашихи (они воспитывают 7 детей), Екатерине и Денису Триполец из Шаховской (9 детей), заведующей службой сопровождения замещающих семей Семейного центра помощи семье и детям «Наро-Фоминский» Анне Андреевой, завотделением Центра инноваций социальной сферы Тамаре Бондаренко, завслужбой сопровождения замещающих семей Семейного центра «Дмитровский» Анне Имподистовой.

КОНКРЕТНО

В Московской области для приемных семей, который воспитывают детей-сирот из ЛДНР, предусмотрены ежемесячные выплаты до 65 тыс. на каждого ребенка.

Что входит в эту сумму

- 38 тыс. рублей - пособие,

- от 11 до 20 тыс. рублей (в зависимости от возраста ребенка) - ежемесячное содержание,

- от 9,2 тыс. до 25 тыс. рублей (в зависимости от здоровья ребенка) - вознаграждение родителям,

- 6 тыс. рублей - стипендия Губернатора,

- а также компенсации за проезд на транспорте, проезд к месту отдыха и путевка на отдых всех членов семьи.