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Общество13 декабря 2022 11:15

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв обсудил модернизацию системы отопления: В 2023 году в Солнечногорске заработают 4 новые котельные

Проблемы из-за поломки котлов в деревне Ложки были решены оперативно
Игорь ФЕКЛИСТОВ
Фото: Константин Семенец

Фото: Константин Семенец

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв обсудил с региональными министрами и главами городских округов модернизацию подмосковных систем отопления - котельных, сетей снабжения теплом и электроэнергией. Напомним, на прошлой неделе авария произошла в деревне Ложки Солнечногорского городского округа. В местной котельной вышли из строя два котла из трех, это привело к снижению температуры воды в трубах. В десяти многоквартирных домах и детском саду стало холодно. Губернатор тогда выезжал в Ложки, общался с местными жителями.

- Неделю назад было аномально холодно, и ряд территорий, в частности два населенных пункта г.о. Солнечногорск оказались в сложной ситуации. Также по мониторингу, который я получаю, вижу, что проблемы были и в Пущино, и в Щелково, - отметил Андрей Воробьёв. - Вы знаете, что у нас в 17 территориях масштабная программа модернизации котельных. И пока она будет завершена, наша задача - не допустить каких-либо эксцессов.

Губернатор поручили Министерству энергетики Подмосковья и главам всех муниципалитетов держать эту работу на контроле.

В Ложках проблему удалось решить оперативно. Там уже отремонтировали теплообменники, установили более мощные насосы. В детском саду специалисты промыли систему отопления – благодаря этому удалось поднять давление и довести температуру нагрева до нормы.

Поврежденный участок теплосети уже восстановили и в поселке Майдарово. Там также запустили резервную блочно-модульную котельную.

В ближайшие дни рабочие начнут капремонт котельных в Ложках и Майдарово, будут менять оборудование. Уже в сентябре 2023 года в Солнечногорском городском округе запустят 4 новых котельных - в деревне Пешки, в п. Майдарово а также в д. Ложки - на улице Центральная и в микрорайоне Военный городок.

«Всего на территории Московской области реализуется 15 концессионных соглашений по системам теплоснабжения и ГВС в 10 городских округах с общим объемом инвестиций - 93 млрд рублей, - сообщили в Минэнерго Подмосковья. - На стадии проработки концессии на водоснабжение и водоотведение на 10 млрд рублей. Модернизация коммунальных сетей в рамках соглашений будет проведена для 500 тысяч жителей Подмосковья».

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