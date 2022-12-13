Победителям федерального конкурса сочинений «Горячий снег» вручили награды в музее «Сталинградская битва»

Победители конкурса "Горячий снег" Шутский Владислав на фото в центре, Прокофьева Елизавета на фото слева и Колокольцева Элиза на фото справа. Фото: Юрий Шамин

В Волгограде 13 декабря подвели итоги федерального конкурса сочинений «Горячий снег», посвященного 80-летней годовщине Сталинградской битвы. Школьники из разных городов России в своих работах рассказывали о героях прошлого, о сохранении исторической памяти и о подвигах прадедов – защитников Родины. Организатор конкурса компания «ЕвроХим» наградила трех победителей туристической поездкой по местам боевой славы.

Призовые места заняли ученик 11 класса Владислав Щутский из Невинномысска (Ставропольский край), ученица 10 класса Елизавета Прокофьева из Новомосковска (Тульская область) и ученица 10 класса Элиза Колокольцова из Березников (Пермский край). Торжественная церемония награждения победителей прошла в музее-заповеднике «Сталинградская битва». Ребята приехали в Волгоград и своим глазами увидели места сражений, где в годы войны советские солдаты сошлись в жестокой схватке с немецкими захватчиками.

Двухдневная поездка по патриотическому маршруту была организована при поддержке национального проекта «Туризм». Школьники побывали в историческом комплексе «Мамаев Курган», посетили дом Павлова, мельницу Гергардта и другие мемориалы Волгограда. Победители конкурса приняли участие в иммерсивной экскурсии по улицам города, посмотрели интерактивную программу в Волгоградском Планетарии и с помощью мультимедийной инсталляции в музее «Память» перенеслись в Сталинград 40-х годов прошлого века.

Конкурс сочинений «Горячий снег» был организован в рамках историко-патриотической акции «Линейка памяти» при поддержке нацпроектов «Туризм и индустрия гостеприимства» и «Образование». В творческом состязании приняли участие школьники из семи городов присутствия компании «ЕвроХим»: Ковдора (Мурманская область), Кингисеппа (Ленинградская область), Новомосковска (Тульская область), Березников (Пермский край), Белореченска (Краснодарский край), Невинномысска (Ставропольский край) и Котельниково (Волгоградская область). Работы ребят оценивало жюри, в состав которого вошли представители АНО «Национальные приоритеты», Союза писателей России, Российского военно-исторического общества, а также дочь писателя Юрия Бондарева Елена Бондарева.

Сталинградская битва стала переломным моментом Великой Отечественной войны. Она продлилась с 17 июля 1942 года по 2 февраля 1943 года и закончилась победой советских войск, после которой фашисты потеряли стратегическое преимущество. Участником одного из ее ключевых сражений – Котельниковской операции был писатель-фронтовик Юрий Бондарев. Его роман «Горячий снег» и одноименный фильм стали отправной точкой в сочинениях школьников.

«Работы конкурса убедили меня в том, что такие мероприятия полезны и необходимы, - рассказала дочь писателя Елена Юрьевна. - Откровенно говоря, даже не хотелось выделять отдельные работы, настолько важным для меня было общее впечатление от написанного и осмысленного ребятами. Все сочинения, независимо от литературных достоинств, отличают присущие их возрасту романтичность и искренность, за которыми четко прослеживается крепнущая гражданственность ребят, которая, безусловно, заслуживает высокой оценки».

По итогам конкурса 19 декабря в «Историко-краеведческом музее» города Котельниково откроется выставка работ победителей региональных этапов. Сочинения школьников станут частью большой экспозиции «Линейка памяти», посвященной 80-й годовщине победы в Сталинградской битве.