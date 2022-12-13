«Это увеличит и социальные выплаты»: В Подмосковье с 1 января 2023 года вырастет прожиточный минимум

Фото пресс-службы правительства Московской области

В Московской области с 1 января 2023 года увеличится прожиточный минимум на душу населения. Напомним, этот показатель высчитывается по специальной формуле с учетом индекса потребительских цен (как они выросли с декабря одного года по декабрь следующего) и прогноза по их изменению на будущие 12 месяцев.

Министр экономики и финансов Наталия Масленкина рассказала, что прожиточный минимум на душу населения в Подмосковье вырастет до 17 277 рублей.

- С 1 января 2023 года прожиточный минимум для трудоспособного населения составит 18 832 рубля, для пенсионеров - 14 858 рубль, для детей - 16 759 рублей, - объяснила Наталия Масленкина. - Принятое решение увеличит социальные выплаты, при расчете которых используется величина прожиточного минимума.

В ведомстве уточняют, что размер прожиточного минимума отражается на суммах целого ряда социальных выплат. Среди них - ежемесячное пособие после рождения ребенка, пособия на детей от 3 до 7 лет и от 8 до 17 лет, региональная доплата к пенсии и многое другое.

Стоит отметить, что прожиточный минимум на душу населения по России, установленный на 2023 год, - 14 375 рублей. Таким образом, в Подмосковье эта сумма на 20% выше.