В парках Подмосковья подготовили для детей к праздникам губернаторские парковые карусели

Фото пресс-службы правительства Московской области
В Подмосковье подготовили к праздникам нарядные карусели - они установлены в парках 8 городских округов по программе губернатора Московской области Андрея Воробьёва. (См. «Конкретно»). Карусели - яркие, красивые, с иллюминацией - перед сезоном прошли технико-профилактическую подготовку. Накануне праздников на них поменяли музыкальное сопровождение. Теперь кататься на сказочных лошадках можно под добрые новогодние песни, знакомые каждому.
- Все губернаторские карусели бесплатные для катания, - напомнил министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин. - Каждый месяц на них катаются десятки тысяч человек. Для создания новогодней атмосферы на аттракционах заменили плейлист, неподалеку от них открыты торговые палатки с горячим чаем, елки, работают ледовые катки.
Напомним, губернаторские карусели начали устанавливать в Подмосковье с 2018 года. Сейчас их 8. Причем 6 из 8 были сделаны по эксклюзивному дизайн-проекту известного художника и модельера Дениса Симачева.
К зимнему сезону в тех же парках для жителей Подмосковья сделали зоны брендированные зоны проекта «Зима в Подмосковье». Это и украшенная игрушками елка (куда же без нее!), и катки, и палатки с чаем и сладкими лакомствами, и гирлянды с фонариками.
КОНКРЕТНО
Где можно покататься на губернаторских каруселях:
- Воскресенск: парк Кривякино,
- Сергиев Посад: парк «Скитские Пруды»,
- Коломна: сквер имени Зайцева,
- Ногинск: центральный городской парк,
- Волоколамск: городской парк,
- Чехов: городской парк,
- Домодедово: центральная площадь,
- Одинцово: центральная площадь.