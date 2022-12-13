В парках Подмосковья подготовили для детей к праздникам губернаторские парковые карусели

Фото пресс-службы правительства Московской области

В Подмосковье подготовили к праздникам нарядные карусели - они установлены в парках 8 городских округов по программе губернатора Московской области Андрея Воробьёва. (См. «Конкретно»). Карусели - яркие, красивые, с иллюминацией - перед сезоном прошли технико-профилактическую подготовку. Накануне праздников на них поменяли музыкальное сопровождение. Теперь кататься на сказочных лошадках можно под добрые новогодние песни, знакомые каждому.

- Все губернаторские карусели бесплатные для катания, - напомнил министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин. - Каждый месяц на них катаются десятки тысяч человек. Для создания новогодней атмосферы на аттракционах заменили плейлист, неподалеку от них открыты торговые палатки с горячим чаем, елки, работают ледовые катки.

Напомним, губернаторские карусели начали устанавливать в Подмосковье с 2018 года. Сейчас их 8. Причем 6 из 8 были сделаны по эксклюзивному дизайн-проекту известного художника и модельера Дениса Симачева.

К зимнему сезону в тех же парках для жителей Подмосковья сделали зоны брендированные зоны проекта «Зима в Подмосковье». Это и украшенная игрушками елка (куда же без нее!), и катки, и палатки с чаем и сладкими лакомствами, и гирлянды с фонариками.

КОНКРЕТНО

Где можно покататься на губернаторских каруселях:

- Воскресенск: парк Кривякино,

- Сергиев Посад: парк «Скитские Пруды»,

- Коломна: сквер имени Зайцева,

- Ногинск: центральный городской парк,

- Волоколамск: городской парк,

- Чехов: городской парк,

- Домодедово: центральная площадь,

- Одинцово: центральная площадь.