Бобров: В Коньково прекратили незаконную реконструкцию здания

Фото: Госинспекции по недвижимости г. Москвы

Появление очередного самостроя предотвратили на юго-западе столицы. Как сообщил начальник госинспекции по недвижимости, входящей в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы, Иван Бобров, собственник строения на улице Введенского, владение 3, корпус 6 начал его реконструкцию. При этом «забыл» о необходимых в таких случаях согласованиях. Около здания к помещению первого этажа возводилась пристройка с металлическими профилями. Там уже убрали окно и расширили оконный проем до уровня пола. А прилегающий земельный участок площадью 170 квадратных метров превратили в склад стройматериалов. Все это инспекторы обнаружили на начальном этапе.

Фото: Госинспекции по недвижимости г. Москвы

«Разрешение на строительство или реконструкцию не выдавалось, земельный участок под стройку не предоставлялся», - отметил глава ведомства.

Работы пресекли. Незаконные конструкции уже разобраны. Строительство, в том числе переделка сооружений, разрешены при наличии согласований и специальных заключений, напомнил Бобров. Любое несоответствие может привести к серьезным последствиям и даже к человеческим жертвам.