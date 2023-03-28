«Команда неравнодушных»: В Подмосковье 120 активистов приняли участие в работе трехдневной школы «Другой университет»

Фото пресс-службы Министерства информационных и социальных коммуникаций Московской области

120 молодых людей из разных муниципалитетов Московской области стали участниками трехдневной школы «Другой университет», которая прошла в подмосковном Ногинске. Здесь собрались лидеры волонтерских ячеек и активисты молодежных движений.

- Волонтерское движение Подмосковья сегодня объединяет более 400 организаций, а это свыше 33 тысяч человек, - рассказывает министр информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатерина Швелидзе. - Это команда неравнодушных, отзывчивых людей, которые всегда там, где нужна помощь. И, конечно, ребятам нужно постоянно совершенствовать свои навыки, чтобы работа была максимально эффективной.

Школа «Другой университет» как раз и является таким проектом. Причем преподают в ней не теоретики, а практики - такие же молодые ребята, которые уже давно занимаются общественной деятельностью и на собственном опыте могут объяснять, как правильно выстроить логистику этой работы. В рамках «Другого университета» ребята прошли обучение по 6 тематическим блокам - эффективное выстраивание коммуникации, основы социального проектирования, реализация проектов и многое другое.

- Я уверена, что, вернувшись домой, ребята смогут поделиться опытом со своими коллегами и успешно применить полученные знания на практике, в том числе в важной работе по поддержке бойцов СВО и их семей, сбору и отправке помощи на передовую, - отметила Екатерина Швелидзе.

По итогам трехдневной школы были отобраны несколько ребят, которые смогут пройти стажировку в Министерстве информационных и социальных коммуникаций Московской области и в Молодежных центрах своих городских округов.

Специалисты отмечают, что волонтерство для многих может стать в том числе неким социальным лифтом, площадкой, где каждый молодой человек может себя проявить и получить навыки общественной работы.

- У нас есть очень много партнеров, которым нужны кадры, - отмечает депутат Государственной Думы, руководитель автономной некоммерческой организации «Волонтеры Подмосковья» Александр Толмачев. - И мы сегодня об этом смело говорим - эти кадры мы растим. Помимо базового образования, которое они получают в ВУЗах, колледжах, мы еще даем навыки, которые позволят им социально адаптироваться и самореализоваться в жизни.

К слову, нынешняя школа - это уже второй набор активистов Московской области, желающих «повысить квалификацию». Первый завершился летом 2022-го. Восемь ребят по итогам прошлогоднего «Другого университета» получили статус «Тренер неформального образования» и теперь могут проводить такие же учебные тренинги в своих округах.