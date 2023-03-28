Библиотеки Москвы получат 7,5 тысячи томов Православной энциклопедии

Фото: пресс-служба мэра Москвы

Кафедральный соборный Храм Христа Спасителя в Москве стал сегодня, 28 марта, площадкой для совместного заседания наблюдательного, попечительского и общественного советов по изданию Православной энциклопедии. На заседании выступил мэр столицы Сергей Собянин, возглавляющий попечительский совет. Напомним, с момента выхода первого тома издания в 2000 году Москва ежегодно закупает энциклопедию для школьных библиотек и учреждений культуры города.

«В 2023 году мы продолжим эту работу, - сообщил Собянин. - Запланировано приобретение 68-70-х томов в количестве 2,5 тысячи экземпляров каждого тома».

Мэр уточнил, что многотомник готов уже на 90 процентов.

«Мы реально находимся на финишной черте, - отметил Собянин. - Правительство Москвы в полной мере исполняет свои обязательства. Это действительно востребованный проект, которые важен для того, чтобы мы знали свою историю, для воспитания подрастающего поколения, и действительно в библиотеках это издание не задерживается».

На заседании председатель наблюдательного совета, Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал издание Православной энциклопедии одним из самых важных церковно-государственных проектов XXI века. Подготовкой справочных материалов занимается церковно-научный центр Русской православной церкви. Помощь ему оказывает, кроме наблюдательного и попечительского советов, также и общественный совет, возглавляемый председателем Государственной думы Вячеславом Володиным.

В издании описывается история православия от его появления до наших дней. В статьях подробно рассказывается, например, о православном богословии, Священном Писании, житиях святых. Есть в энциклопедии и сведения о других христианских конфессиях. Издание затрагивает разные темы, даже церковное искусство и музыку. Масштабный многотомник готовится при участии сотен ученых, а также университетов, музеев, библиотек и архивов как в России, так и за рубежом. Из запланированных 70 томов изданы 68. Работа над заключительными книгами продолжается.

Кстати, подобный проект пытались запустить в России в начале двадцатого века. Тогда с 1900 по 1911 годы выходила Православная богословская энциклопедия. Но из-за финансовых затруднений 12 том издания стал последним. В нем были опубликованы статьи на букву «К».