Туристический портал Подмосковья стал победителем национальной «Премии Рунета»

Фото пресс-службы министерства культуры и туризма Московской области

В Москве прошла церемония награждения ежегодной национальной «Премии Рунета». Ею с 2004 года отмечают сетевые проекты, внесшие вклад в развитие интернета в России. В нынешнем году организаторы получили более 1100 заявок. Лучших определяли не только члены жюри, но и обычные пользователи - через народное голосование.

Победителем в номинации «Туризм и индустрия гостеприимства» стал туристический портал Подмосковья welcome.mosreg.ru, который курирует Министерство культуры и туризма Московской области.

- Подмосковье движется к развитию цифровых коммуникаций, внедрению искусственного интеллекта во все сферы жизни, - рассказывает первый заместитель министра культуры и туризма Московской области Алексей Шимко. - В области туризма огромные шаги навстречу цифровизации делаются особенно активно последние 3 года. Мы рады, что наш портал эксперты и пользователи оценили по достоинству.

Портал welcome.mosreg.ru уже много лет является главным путеводителем по достопримечательностям Московской области. Здесь собрана максимально подробная и постоянно обновляющаяся информация о музеях, усадьбах, храмах, театрах, экофермах и так далее. А еще - о более чем 1000 отелей, кафе и ресторанов (с ценами и средним чеком). Причем отель можно забронировать тут же. Словом, любой турист может составить максимально удобный для себя маршрут путешествия на общественном или личном транспорте.

- Заходите на наш сайт, планируйте путешествия вместе с нами и приезжайте этой зимой в Подмосковье! - приглашает туристов Алексей Шимко.