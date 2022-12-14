Глава «Аэрофлота» Сергей Александровский вошел в экспертный совет при правительстве России. Фото: Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

Премьер-министр федерального правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение о расширении состава Экспертного совета при правительстве, сообщила во вторник пресс-служба кабмина.

«В рамках ротации в него вошли президент Российской академии наук Геннадий Красников и генеральный директор "Аэрофлота" Сергей Александровский, - отмечается в сообщении. - Также в состав совета распоряжением включены еще четыре человека: глава "Лаборатории Касперского" Евгений Касперский, ректор Всероссийской академии внешней торговли Сергей Синельников-Мурылёв, советник при ректорате МГИМО Зарина Догузова, заместитель руководителя аналитического центра при правительстве Анастасия Пермякова».

Из состава совета исключены экс-гендиректор компании «Яндекс» в России Елена Бунина, бывший руководитель «Аэрофлота» Михаил Полубояринов и экс-президент РАН Александр Сергеев.

Напомним, Экспертный совет при правительстве - консультативный орган, который обеспечивает взаимодействие кабинета министров с экспертным сообществом. Среди его основных функций - подготовка предложений и информационно-аналитических материалов по достижению национальных целей развития, реализации национальных проектов, государственных программ, инициатив социально-экономического развития России. Состав экспертного совета был обновлен в конце 2021 года, он объединил руководителей ведущих научных организаций, крупнейших бизнес-ассоциаций и общественных организаций, обладающих собственной экспертной базой.