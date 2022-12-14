В Подмосковье лесные питомники с 17 декабря начнут продажу новогодних елей: Приехал, выбрал, срубил

Фото пресс-службы правительства Московской области

Подмосковные лесные питомники на нынешней неделе начнут продажу новогодних елей и сосен. С субботы, 17 декабря, до 31-го все желающие смогут приехать в любой из четырех питомников (см. «Конкретно»), выбрать подходящую пушистую красавицу и самостоятельно срубить ее.

- Такую акцию мы проводим четвертый год подряд, - напомнил курирующий Комлесхоз заместитель председателя Правительства Московской области Георгий Филимонов. - Наша задача действовать не только запретительными мерами - что нельзя рубить в подмосковных лесах деревья к новому году, мы даем возможность это сделать, но в специально подготовленных для этого новогодних плантациях. Для нас это эффективная профилактика предотвращения незаконных рубок в лесах.

Многие традиционно предпочитают ставить дома на Новый год настоящие ели, а не искусственные. Как минимум ради хвойного аромата, который, конечно, добавляет праздничного настроения.

В подмосковном Комитете лесного хозяйства отмечают, что цены елочек в питомниках будут очень демократичными.

- Ели и сосны специально выращены для этих целей на новогодних плантациях лесных питомников. Их стоимость планируется ниже, чем на елочных базарах. Например, ель до 1 метра будет стоить 400 рублей, до 1,5 метров – 550 рублей, двухметровая ель будет стоить 1200 рублей, - рассказал Председатель Комлесхоза Московской области Олег Баженов.

За тем, как происходит срез дерева, в питомниках будут приглядывать специалисты. Если не хочется делать это своими руками, можно попросить помочь сотрудника питомника. Но за это нужно будет доплатить.

Важно: перед тем, как выехать в питомник, лучшие всего позвонить туда, уточнить время работы и наличие елочки нужного размера.

КОНКРЕТНО

Куда ехать за елочкой

• Ульянинский питомник

Адрес: Московская область, Раменский городской округ, село Ульянино.

Телефоны: 8-916-989-32-98 (Нина Ивановна), 8-916-916-89-86 (Евгений Александрович).

• Волоколамский питомник

Адрес: Московская обл., Волоколамский г.о., п. Трехмарьино

Телефон: 8-910-443-85-29 (Валентина Иосифовна)

• Дмитровский питомник

Адрес: г. Дмитров ул. Сосновая, 1А

Телефон: 8-916-477-89-58 (Галина Николаевна)

• Сергиево-Посадский питомник

Адрес: г. Сергиев Посад, Поселок лесхоза, Ул. базисный питомник, 10А

Телефон: 8-915-072-50-86 (Анна Викторовна)