«Каширская» и «Варшавская»: Сергей Собянин объявил технический пуск двух станций БКЛ

Мэр Москвы Сергей Собянин: "Мы закончили реконструкцию Каховской линии, которая вошла в южный участок Большой кольцевой линии метро". Фото: Алиса ТИТКО

Технический пуск северо-восточного участка Большой кольцевой линии метро состоялся в конце ноября, а 14 декабря прошел на южном участке. Поезда без пассажиров пошли от "Варшавской" до "Каширской". Мэр столицы Сергей Собянин лично проехал по новому участку.

- Мы закончили реконструкцию Каховской линии, которая вошла в южный участок Большой кольцевой линии метро. По сути, это новые станции, новые тоннели, которые на 80% перестроены, оснащены современным оборудованием и интегрированы в БКЛ, — сказал Сергей Собянин.

Мэр столицы объявил технический пуск станций "Варшавской" и "Каширской". Метростроители проверят все технические системы, пройдет обкатка поездов.

Теперь усилия строителей будут сосредоточены на завершении работ на восточном участке БКЛ - "Текстильщики", "Печатники", "Нагатинский затон", "Кленовый бульвар". После этого смогут запустить движения с пассажирами по всему большому кольцу - в планах в начале 2023 года.

Фото: Алиса ТИТКО

"Каширская" и "Варшавская"

Это станции, которые ранее входили в состав Каховской линии метро. Во время строительства БКЛ их решили добавить в новое кольцо, а для этого их решили модернизировать.

- В основном, все работы выполнены. Остается добавить освещение в технических помещениях, небольшие работы, — рассказал kp.ru Сергей Камышов, заместитель генерального директора "Мосметростроя".

Станция Варшавская Фото: Алиса ТИТКО

- Что-то пришлось кардинально менять?

- Например, на станции "Каширская" заменили отделочную плитку, добавили системы противодымной вентиляции тоннеля. Больше потребовалось менять технические и инженерные системы, чтобы подстроить существующие станции под новые стандарты.

При этом на "Каширской" и "Варшавской" сохранился стиль, отреставрировали исторические панно, среди которых "Линия электропередач", "Планеты и спутник", "Дома и метрополитен".

Фото: Алиса ТИТКО

Какие станции нужно достроить на восточном участке БКЛ

"Текстильщики"

Дизайн станции, по задумке архитекторов, отображает геометрию ткацкого станка – образная связь с названием станции "Текстильщики". Для этой задумки создавали простые по геометрии стены и пол, но в то же время, геометрически сложной потолочной зоны со светильниками. Отделка выполнена светлым и темным гранитом, есть элементы из мрамора.

Возле станции формируется крупный транспортный узел: две станции метро, реконструируется станция МЦД-2, прокладывается Юго-Восточная хорда, которая войдет в скоростной диаметр. Ежедневно здесь будет проходить до 100 тысяч пассажиров.

"Печатники"

По задумке архитекторов вестибюли станции «Печатники» будут напоминать форму книжных полок. Для этого использовали черный и белый цвет. В основе архитектурного облика заложен образ заглавной буквы названия станции – "П".

На основе станции новой станции сформируют ТПУ с удобными пересадками между метро, МЦД-2 и наземным транспортом. Недавно между станцией "Печатники" БКЛ и МЦД-2 смонтировали 183-метровый переход для пассажиров.

"Нагатинский затон"

Художественное оформление одно из запоминающихся на БКЛ - 12 панно в виде изображений рыб, которых можно встретить в водоемах столичного региона. Здесь и лещ, и карась, и бычок, и окунь. Все изображения рыб выполнены в технике мозаичного панно из натурального камня и декоративного материала "смальта". Самое большое панно - "Щука". Ее размер 14х3,6 метра.

Станция улучшит транспортное обслуживание жителей района Нагатинский Затон. Одновременно снизится нагрузка на станцию "Коломенская" Замоскворецкой линии.

"Кленовый бульвар"

Уникальное "звездное небо" создали под землей – на станции пассажиры смогут увидеть подвесной потолок и архитектурное освещение. Пол выполнен гранитом, а стены - мрамором и сотовыми панелями.

КСТАТИ

Как продолжится развитие столичного метро после запуска Большой кольцевой линии?

Строительство метро в столице не остановится. Новый участок Солнцевской линии от станции "Рассказовка" до станции "Внуково" и участок Люблинско-Дмитровской линии от станции "Селигерской" до станции "Физтех" планируют ввести в 2023 году.

Продолжится стройка новой Троицкой линии, и начнутся работы по возведению Бирюлевской и Рублево-Архангельской линий.

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